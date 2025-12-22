Pánik a levegőben: felrobbant a hajtómű, zuhanni kezdett az Air France-gépe

Pánik tört ki az Air France egyik járatán, miután a repülőgép egyik hajtóműve felrobbant, és a gép meredeken zuhanni kezdett a föld felé.

Kigyulladt majd zuhanni kezdett az AirFrance repülőgépe Fotó: Avy Indyman / shutterstock

A Párizsból Ajaccióba tartó AF 7721-es járat utasai körülbelül 30 perccel a felszállás után tapasztalták a vészhelyzetet, miután hangos robbanást hallottak a kabinban.

Zuhanás közben pánikoltak az utasok

Christelle, aki a lányával utazott, elmondta, hogy látta a tüzet a repülőgép szárnyán, amely akkor már lángolt.

Minden világított, minden villogott. Volt egy férfi, aki magához szorította a gyerekeit, mert azt hittük, hogy le fogunk zuhanni

- mondta.

Egy másik utas, Joelle, azonnal a telefonjához nyúlt, hogy értesítse a lányát az általa vélt utolsó pillanatairól, mivel meg volt győződve arról, hogy nem élik túl az esetet.

A FlightRadar repüléskövetési adatai szerint a repülőgép körülbelül 10 perc alatt ereszkedett le mintegy 10 ezer méteres magasságból 1500 méterre.

Az Air France közlése szerint hajtóműhiba történt: úgynevezett „hajtómű-lökésről” volt szó, amelynek során a személyzet kénytelen volt leállítani a motort, miután légbuborékok keletkeztek benne, rezgéseket okozva. A személyzet végül úgy döntött, hogy a hétvégi incidens során Lyonba irányítja át a járatot. Az utasoknak egy pótlójárattal kellett folytatniuk az útjukat Bastiáig, ahonnan busszal jutottak el Ajaccióba - írja a Daiy Mail.