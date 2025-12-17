Őrült ötlet miatt kapott lángra a ház: benzinnel akart begyújtani a lakó

A helyiek mellett Tatabányáról és Komáromból is érkeztek tűzoltók ahhoz a lángoló épülethez, amely Kocson égett.
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével végül sikerült hat vízsugárral megfékezni a tüzet. A borzasztó eset egy őrölt ötletnek köszönhető, ugyanis a ház tulajdonosa információk szerint benzinnel akart begyújtani, ami belobbant, és szétterjedt a házban.
A férfi szerencsére nem sérült meg, átmenetileg a rokonaihoz fog költözni - számol be róla a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.