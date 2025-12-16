Kénsavval öntötte le barátnőjét egy férfi, akár 25 évet is kaphat érte

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 05:30
Egy vita után harapódzott el a dolog.

Kénsavval öntötte le a barátnőjét egy férfi, miután vitába keveredtek. A férfit akkor kapták el, amikor a kórházban fekvő áldozatot megpróbálta telefonon elérni. Mint kiderült, más nőket kért meg arra, hogy tartsák vissza az áldozatot a bíróságtól.

Kénsavval öntötte le barátnőjét miután az egy veszekedés után elakart menni a helyszínről
Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Kénsavval akart pontot tenni a vita végére 

A hatóságok szerint egy New Yorki férfit elsőfokú testi sértés vádjával állítottak bíróság elé, miután kénsavat öntött barátnőjére, ezzel égési sérüléseket okozva az áldozatnak. December 11-én az ügyészség bejelentette, hogy a 42 éves Douglas Graves ellen vádat emeltek testi sértés, fegyver birtoklása, tanú befolyásolása, bíróság megsértése és bíróság megsértésének kísérlete miatt az állítólagos támadással kapcsolatban. 

Az ügyészség szerint Graves és barátnője - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - november 16-án egy lakásban tartózkodtak, amikor az állítólagos támadás történt. Amikor a nő megpróbált hazamenni, vitába keveredtek. Graves ezután megragadott egy kénsavval teli palackot, és ráöntötte a nőre. A sav átégette a ruháit, és a bőrére is került. Az áldozat hívta a rendőrséget, de mire azok megérkeztek, Graves már elmenekült. A nő állítólag azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy Graves gyakran vitt magával savat önvédelem céljából. 

Az áldozatot kórházba szállították kémiai égési sérülések kezelésére, és a kerületi ügyészség szerint rekonstrukciós műtétre lesz szüksége a bőrkárosodás helyreállításához. A WPIX jelentése szerint Graves-t november 16-án vették őrizetbe, miután megpróbálta felhívni az áldozatot, miközben az kórházban volt. Ezenkívül állítólag két másik nőt is felhívott a börtönből, hogy megkérje őket, akadályozzák meg az áldozatot a bíróság előtti tanúskodásban. A december 11-i vádemeléskor a bíró 150 000 dollár (4,9 millió forint) készpénz, 500 000 dollár (1,6 milliárd forint) óvadék vagy 1 millió dollár (327 millió forint) részben biztosított óvadék letétbe helyezését rendelte el Graves számára. A kerületi ügyészség szerint január 8-án kell visszatérnie a bíróságra, és ha elítélik, akár 25 év börtönbüntetésre is számíthat - olvasható a True Crime cikkében.  

 

