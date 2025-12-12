Riadalom Salgótarjánban: Mosógép miatt gyulladt ki egy ház, nem sokon múlt a tragédia

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte a honlapján, hogy pénteken tűz keletkezett egy családi házban, Salgótarjánban, a Kisvasút utcában. A megosztott információk szerint egy mosógép gyulladt ki, és a tetőszerkezetre is átterjedtek a lángok, amiket két vízsugárral fojtottak el a város hivatásos tűzoltói. Mint kiderült, szerencsére személyi sérülés nem történt, az épületből mindenki idejében kijött.
