Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy XIII. kerületi lakásban

Berendezési tárgyak kaptak lángra egy társasház ötödik emeletén, egy irodának használt lakásban, a XIII. kerületi Ipoly utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók küzdöttek a helyszínen a lángokkal.
A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben a hatodik emeleten négy embert elzárkóztatásra szólítottak fel. Jelenleg az egységek átvizsgálják és átszellőztetik a tűzeset helyszínét - közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.