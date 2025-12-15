Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Valér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy XIII. kerületi lakásban

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 15:10
Budapesttűzoltó
4 embert szólítottak fel az elzárkóztatásra a tűzoltók.

Berendezési tárgyak kaptak lángra egy társasház ötödik emeletén, egy irodának használt lakásban, a XIII. kerületi Ipoly utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók küzdöttek a helyszínen a lángokkal.

Lakástűzhöz rohantak a fővárosi tűzoltók.
Lakástűzhöz rohantak a fővárosi tűzoltók. (Képünk illusztráció) Fotó: MW 

Lakástűz keletkezett a XIII. kerületben

A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben a hatodik emeleten négy embert elzárkóztatásra szólítottak fel. Jelenleg az egységek átvizsgálják és átszellőztetik a tűzeset helyszínét - közölte a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu