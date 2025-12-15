Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy XIII. kerületi lakásban

Berendezési tárgyak kaptak lángra egy társasház ötödik emeletén, egy irodának használt lakásban, a XIII. kerületi Ipoly utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók küzdöttek a helyszínen a lángokkal.

Lakástűzhöz rohantak a fővárosi tűzoltók. (Képünk illusztráció) Fotó: MW

Lakástűz keletkezett a XIII. kerületben

A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben a hatodik emeleten négy embert elzárkóztatásra szólítottak fel. Jelenleg az egységek átvizsgálják és átszellőztetik a tűzeset helyszínét - közölte a katasztrófavédelem.