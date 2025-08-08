Halálos verekedés tört ki a Lidl előtt, 71 éves asszony az áldozat

Egy brit Lidl áruház bejárata előtt történt összetűzés tragédiába torkollott. A 71 éves asszony, aki az incidens során súlyosan megsérült, a kórházban életét vesztette.
A VAOL információi szerint a worchestershire-i bolt előtt négy nyugdíjas keveredett heves vitába. A szóváltás egy 62 éves nő és 67 éves élettársa, valamint egy 65 éves férfi és 71 éves társa között robbant ki. A feszültség odáig fajult, hogy tettlegességig jutottak, és a dulakodás során a 71 éves nő végzetes sérüléseket szenvedett.
Az üzletlánc a történtek után közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy egy egyedi esetről van szó, és sem a vásárlók, sem a dolgozók biztonsága nem forog veszélyben. A halálos kimenetelű verekedést követően két embert (a 62 éves nőt és 67 éves párját) később őrizetbe is vett a rendőrség súlyos testi sértés vádjával.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.