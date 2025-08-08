Halálos verekedés tört ki a Lidl előtt, 71 éves asszony az áldozat

Egy brit Lidl áruház bejárata előtt történt összetűzés tragédiába torkollott. A 71 éves asszony, aki az incidens során súlyosan megsérült, a kórházban életét vesztette.

Rohantak a mentők a Lidl-parkolóba, de sajnos nem tudták megmenteni az asszony életét Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A Lidl reagált a történtekre

A VAOL információi szerint a worchestershire-i bolt előtt négy nyugdíjas keveredett heves vitába. A szóváltás egy 62 éves nő és 67 éves élettársa, valamint egy 65 éves férfi és 71 éves társa között robbant ki. A feszültség odáig fajult, hogy tettlegességig jutottak, és a dulakodás során a 71 éves nő végzetes sérüléseket szenvedett.

Az üzletlánc a történtek után közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták, hogy egy egyedi esetről van szó, és sem a vásárlók, sem a dolgozók biztonsága nem forog veszélyben. A halálos kimenetelű verekedést követően két embert (a 62 éves nőt és 67 éves párját) később őrizetbe is vett a rendőrség súlyos testi sértés vádjával.