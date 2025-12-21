Fejlemény a terézvárosi késelés ügyében: tinédzsereket tartóztatott le a rendőrség

Három embert is letartóztattak a terézvárosi késeléssel kapcsolatban. A gyanú szerint a december 20-i támadás elkövetője egy 15 éves lány lehetett.

Több fiatalt is letartóztattak a terézvárosi késelés miatt Fotó: Pexels (illusztráció)

A VI. kerületi szórakozóhely előtt december 20-án hajnalban több mentő és rendőrautó szirénázott, miután káosz alakult ki a helyszínen. Az eddigi adatok szerint két 15 éves lány dulakodni kezdett, majd csapatosan támadták meg a sértettet.

Így történt a terézvárosi késelés

A dulakodás során a sértett a földre került, majd egy 17 éves lány kifosztotta: táskájából elvitte a mobiltelefonját. Később egy 18 éves személy is csatlakozott hozzájuk, ekkor a 15 éves lány elővette a kést, és megszúrta a sértettet a mellkasa bal oldalán, életveszélyes sérülést okozva.

A csoport ezt követően autóval menekült el a helyszínről. A nyomozást folytató Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai most őrizetbe vették a három támadó lányt, valamint társaikat is.

A 15 éves lánnyal szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt, társaival szemben csoportos garázdaság és emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás miatt indítványozták a letartóztatást. A telefont elvevő fiatal ellen ezen felül kifosztás megalapozott gyanúja miatt is eljárás indult.

A hatóságok szerint a szökés és elrejtőzés veszélye, a bizonyítás befolyásolásának kockázata, valamint a bűnismétlés veszélye csak letartóztatással zárható ki.

A 18 éves támadót korábban már elítélték felfüggesztett fogházbüntetésre. A fiatalkorúak letartóztatását az ügyészség javítóintézetben indítványozza végrehajtani.