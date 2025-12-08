Most jött: szörnyű tragédia történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, több holttest is előkerült

A beszámolók szerint két férfi – egyikük 35 éves –, valamint egy 55 éves nő vesztette életét a Los Gigantes szikláknál található természetes medencék komplexumában, a sziget északnyugati részén – közölték a spanyol sziget hatóságai. Egy másik nő a helyszínen szívmegállást szenvedett, de sikerült újraéleszteni, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították.

Hárman meghaltak Tenerifén Forrás: Freepik.com

Egy harmadik, 39 éves nőt szintén kórházba vittek, sérüléseit mérsékeltnek minősítették. A riasztás vasárnap délután nem sokkal 16 óra után érkezett. A mentőszolgálatok közlése szerint az áldozatokat egy váratlan hullám sodorta a vízbe. Két másik ember is bajba került, de nekik sikerült önerőből biztonságos helyre jutniuk.

Úgy tudni, több külföldi turista is van az érintettek között, mindannyian nyaralók voltak. Beszámolók szerint egy olasz és egy szlovén állampolgár is van a halálos áldozatok között, bár a hatóságok egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan az érintettek állampolgárságát.

November 8-án szintén három ember vesztette életét, és tizenöten megsérültek Tenerifén, amikor magas hullámok sodorták őket a tengerbe – írja a Mirror.