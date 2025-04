3 barátját ölte meg egy tinédzser egy autóbalesetben, hetekkel azután, hogy megkapta jogosítványát

Edward Spencer mindössze öt héttel jogosítványa megszerzése után okozott halálos balesetet, amelyben három barátja, a 17 éves Harry Purcell, és a 16 éves Tilly Seccombe és Frank Wormald, vesztette életét. A warwicki koronabíróságon a 19 éves fiút három rendbeli halált, valamint három rendbeli súlyos sérülést okozó gondatlan vezetés miatt két év fiatalkorúak börtönére ítélték.

A rendőrség az eset kapcsán felhívta a sofőrök figyelmét a szabályos vezetésre. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A baleset 2023 áprilisában történt Chipping Campden és Shipston-on-Stour között, amikor Spencer elvesztette uralmát Ford Fiestaja felett.

Egy másik autóban utazó nő és két gyermeke súlyosan megsérültek, és azóta is életminőséget érintő kezelésekre szorulnak. A nő a tárgyalást követően elmondta, hogy még mindig küzd a baleset emlékeivel, és saját gyermekeit látja holtan autója hátsó ülésén.

Spencert a bíróságon korábban magatartása miatt is bírálták, az áldozatok hozzátartozói szerint semmi megbánást nem tanúsított, miután márciusban nem vallotta magát bűnösnek és pofákat vágott a tárgyalás alatt. A bíróságon kiderült, hogy a fiatalnak már a baleset előtt is volt múltja a veszélyes vezetéssel és gyorshajtással, amelyeket közösségi médián megosztott felvételek is alátámasztottak. Egy korábbi Snapchat-üzenetben Tilly is panaszkodott Spencernek, amiért gyorsan vezet, amire a fiatal csak annyit válaszolt, hogy "Alábecsülsz".

A bíró, Andrew Lockhart KC szerint halálos kombináció volt az extrém sebesség és a figyelmetlen vezetés, amely elkerülhetetlen tragédiához vezetett - írta a Mirror.