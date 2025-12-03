Megszólalt a Borsnak a zuglói emberrablók egyike: "Igen, elsírtam magamat!"

Ma délelőtt az úgynevezett zuglói emberrablók ügyben hét vádlott állt a bíróság elé a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol egy öt évvel ezelőtti ügy miatt. Délelőtt 10 óra előtt megérkeztek a vádlottak. Egyiküket távmeghallgatásban hallgatták meg. A többségük más ügyben már jogerős büntetését tölti. Vezetőszáron, kéz-és lábbilincsben kísérték őket a bíróság folyosóján az állig felfegyverzett kommandósok.

A zuglói emberrablók közül az egyik Fotó: Gáll Regina / Bors

Mint arról a Bors korábban beszámolt, az utóbbi évek legkegyetlenebb emberrablási ügyének áldozata lett N. Zoltán, vagy ahogy az alvilágban ismerték, H. Dominik. A férfi korábban a börtönben barátkozott össze B. Györggyel. Barátságuk egy lopott Ford Mustang miatt, azonban végleg megromlott. A bűnbanda a vád szerint még 2020-ban elrabolta és brutálisan összeverte H. Dominikot, ezt követően pedig 20 millió forintos váltságdíjat követeltek érte. A vállalkozónak azért kellett bűnhődnie, mert a haragosai feltételezése szerint ő lopott el tőlük egy nagy értékű autót. A zuglói emberrablók persze úgy gondolták, fölösleges igénybe venni a rendőrség segítségét, hiszen az ő módszereikkel hatékonyabban kezelhetik a problémát. A bűnözőket letartóztatták, ám később – egyéb cselekmények miatt – a bántalmazott férfi is hasonló sorsra jutott.

Zuglói emberrablók: van, aki mentegette magát a tárgyaláson

A börtönben aztán a megvert férfi felvette a kapcsolatot a támadókkal, és tett nekik egy „üzleti ajánlatot”. Közölte, ha jól megfizetik, hajlandó visszavonni az ellenük tett vallomását. A bűnbanda tagjai talán még hajlottak is volna a dologra, de arról egyiküknek sem volt tudomása, hogy a büntetés-végrehajtás figyeli őket. A sértett mesterkedése tehát kitudódott, így egy újabb eljárást is indítottak ellene vesztegetés miatt.

Információink szerint a megvert férfi és a támadók beszélgetéséről hangfelvétel is készült, ám azt a bíróságon végül nem játszották le. Mindehhez hozzátartozik, hogy a vesztegetési ügy végül nem jutott el egy vádemelésig, ugyanis a bántalmazott férfi időközben elhunyt a rácsok mögött. Egyébként a rendőrök, ahogy arról lapunk korábban beszámolt, csak véletlenül szereztek tudomást az emberrablásról. A zsaruk egy nagy értékű Ford Mustang ellopása miatt mentek a zuglói H. Dominik lakásához. Ott azt látták, hogy a férfit rokonai támogatják és teste tele van sérülésekkel. Ekkor derült fény az emberrablásra.