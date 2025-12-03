Megszólalt a Borsnak a zuglói emberrablók egyike: "Igen, elsírtam magamat!"

Ma délelőtt az úgynevezett zuglói emberrablók ügyben hét vádlott állt a bíróság elé a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol egy öt évvel ezelőtti ügy miatt. Délelőtt 10 óra előtt megérkeztek a vádlottak. Egyiküket távmeghallgatásban hallgatták meg. A többségük más ügyben már jogerős büntetését tölti. Vezetőszáron, kéz-és lábbilincsben kísérték őket a bíróság folyosóján az állig felfegyverzett kommandósok.
Mint arról a Bors korábban beszámolt, az utóbbi évek legkegyetlenebb emberrablási ügyének áldozata lett N. Zoltán, vagy ahogy az alvilágban ismerték, H. Dominik. A férfi korábban a börtönben barátkozott össze B. Györggyel. Barátságuk egy lopott Ford Mustang miatt, azonban végleg megromlott. A bűnbanda a vád szerint még 2020-ban elrabolta és brutálisan összeverte H. Dominikot, ezt követően pedig 20 millió forintos váltságdíjat követeltek érte. A vállalkozónak azért kellett bűnhődnie, mert a haragosai feltételezése szerint ő lopott el tőlük egy nagy értékű autót. A zuglói emberrablók persze úgy gondolták, fölösleges igénybe venni a rendőrség segítségét, hiszen az ő módszereikkel hatékonyabban kezelhetik a problémát. A bűnözőket letartóztatták, ám később – egyéb cselekmények miatt – a bántalmazott férfi is hasonló sorsra jutott.
A börtönben aztán a megvert férfi felvette a kapcsolatot a támadókkal, és tett nekik egy „üzleti ajánlatot”. Közölte, ha jól megfizetik, hajlandó visszavonni az ellenük tett vallomását. A bűnbanda tagjai talán még hajlottak is volna a dologra, de arról egyiküknek sem volt tudomása, hogy a büntetés-végrehajtás figyeli őket. A sértett mesterkedése tehát kitudódott, így egy újabb eljárást is indítottak ellene vesztegetés miatt.
Információink szerint a megvert férfi és a támadók beszélgetéséről hangfelvétel is készült, ám azt a bíróságon végül nem játszották le. Mindehhez hozzátartozik, hogy a vesztegetési ügy végül nem jutott el egy vádemelésig, ugyanis a bántalmazott férfi időközben elhunyt a rácsok mögött. Egyébként a rendőrök, ahogy arról lapunk korábban beszámolt, csak véletlenül szereztek tudomást az emberrablásról. A zsaruk egy nagy értékű Ford Mustang ellopása miatt mentek a zuglói H. Dominik lakásához. Ott azt látták, hogy a férfit rokonai támogatják és teste tele van sérülésekkel. Ekkor derült fény az emberrablásra.
A december 3-i tárgyaláson az egyik vádlott így kezdte mondandóját:
Öt éve várok erre a napra. Most elmondhatom, hogy engem is megillet az ártatlanság vélelme. Az elsőfokú bíróság az esetemben figyelmen kívül hagyta az objektivitás szabályait, amikor kizárólag a számomra kedvezőtlen bizonyítékokat vette figyelembe. Nem azt mondom, hogy ártatlan vagyok. Valóban én vezettem az autót
– utalt a járműre, amellyel a sértettet elhurcolták, majd hozzátette: ő soha életében senkit sem bántott.
Az én betyárbecsületem, hogy senkire nem tettem terhelő vallomást. Amit tettem, azért vállalom a felelősséget! Lehet, hogy nem bírom ki könnyek nélkül, de az ötödrendű vádlott úgy áll itt önök előtt, hogy semmit nem tett. A kisgyermekei várják haza
– mondta elcsukló hangon, majd a rá első fokon kiszabott pénzbüntetés mellőzését kérte, valamint azt, hogy a börtönbüntetését Angliában tölthesse le, ugyanis sokáig ott élt.
Egy másik terhelt megszólalásában igazságos ítéletet kért.
Mikor H. Dominik megtudta, hogy a leukémiája gyógyíthatatlan, furcsa életet kezdett élni. Sokakat átvert
– mondta az elhunyt sértettről.
A következő, letartóztatásban lévő vádlott zokogva bizonygatta, hogy semmit nem követett el.
A sértettel soha semmilyen problémám, nézeteltérésem nem volt. Nem akartam neki semmilyen kárt okozni. Én csak dolgoztam egy műhelyben, ahogy sokan mások. Megjegyzem, gerinctörött vagyok, újra kellett tanulnom járni. Képtelenség lett volna bárkit is bántanom. Hamarosan nagypapa leszek. Könyörgöm, mentsenek fel!
– mondta az ítélőtáblán. A Fürge becenevű férfivel a tárgyalás szünetében tudtunk néhány szót váltani:
Igen, elsírtam magamat! Teljesen ártatlanul keveredtem ebbe az ügybe. Én csupán dolgoztam abban a műhelyben, ahova a sértettet a többi vádlott behurcolta. Hozzáteszem, mikor észrevettem, hogy súlyosak a sérülései, elláttam. Hogy miért nem hívtam hozzá mentőt? Na, ezt a meggondolatlanságomat bánom, de ő maga kérte. A sérülésekről azt mondta, hogy egy motorbalesetben szenvedte el azokat. Nem volt okom ebben kételkedni
– mondta a Borsnak Fürge, és hozzátette: arról volt tudomása, hogy a cég vezetői büntetett előéletűek, de mivel maga is volt már börtönben, nem válogathatott a munkahelyek között.
Örültem, hogy az én múltammal bárhol is lehetőséget kaptam
– jelentette ki vádlott.
Enzsöl Péter, a férfi ügyvédje lapunknak kifejtette: Fürgét, mint hatodrendű vádlottat emberrablással és testi sértés kísérletével vádolják.
Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a sértettet egy garázsban bántalmazták, majd egy autóban átvitték a műhelybe. Hogy a védencem segített neki, azt maga a bántalmazott is beismerte. Az ügyfelemet első fokon nyolc év fegyházra ítélték, mi pedig természetesen fellebbeztünk. Fürge már hosszabb időt töltött letartóztatásban, most pedig bízunk benne, hogy a jogerős ítéletben egy már kitöltött büntetést kap
– mondta a Borsnak az ügyvéd.
Az eredeti tervek szerint a Fővárosi Ítélőtábla december 3-án ítéletet hirdetett volna, ám az utolsó szó jogán elmondottak kiértékelése még időt vesz igénybe, így végül december 10-én mondják ki a verdiktet a vádlottak felett.
