Borzasztó buszbaleset történt: 9 ember meghalt, rengetegen megsérültek

Legalább 9 halottja és 20 sérültje van annak a tragikus buszbalesetnek, amely Indiában történt december 12-én. A 37 embert szállító busz egy szurdokba hajtott Tulasipakalunál, Andhra Pradesh állam déli részén.
Egy helyi hírportál szerint a 20 sérült közül hét ember állapota kritikus.
A sérülteket Chinturu és Rampachodavaram kórházaiba szállították. A súlyos sérülteket nagyobb egészségügyi intézményekbe vitték fokozott ellátás céljából
- nyilatkozta egy rendőrtiszt.
Az eddigi nyomozás szerint a baleset valószínű oka az lehetett, hogy a sofőr elvesztette az uralmat a jármű felett, miután a ködös időjárás miatt nem vette észre a kanyart. A busszal épp Bhadrachalamból tartottak az Andhra Pradesh állambeli Annavaram templomvárosába.
Rendőrtisztek elmondása szerint a baleseti hívás is későn érkezett a kommunikációs hiányosságok miatt. A baleset helyi idő szerint nem sokkal hajnali 1 után történhetett, de ők jóval később kapák meg róla a bejelentést - írja a People.
Narendra Modi miniszterelnök közleményében így fogalmazott:
Fájdalommal tölt el az Andhra Pradesh állam Alluri Sitharama Raju kerületében történt buszbaleset okozta emberéletek elvesztése. Gondolataim az érintett emberekkel és családjaikkal vannak ebben a nehéz időszakban. Imádkozom a sérültek mielőbbi felépüléséért.
