Borzasztó buszbaleset történt: 9 ember meghalt, rengetegen megsérültek

Legalább 9 halottja és 20 sérültje van annak a tragikus buszbalesetnek, amely Indiában történt december 12-én. A 37 embert szállító busz egy szurdokba hajtott Tulasipakalunál, Andhra Pradesh állam déli részén.

Többen meghaltak a balesetben / Illusztráció: Pexels

Egy helyi hírportál szerint a 20 sérült közül hét ember állapota kritikus.

A sérülteket Chinturu és Rampachodavaram kórházaiba szállították. A súlyos sérülteket nagyobb egészségügyi intézményekbe vitték fokozott ellátás céljából

- nyilatkozta egy rendőrtiszt.

Szurdokba hajtott az utasokkal teli busz

Az eddigi nyomozás szerint a baleset valószínű oka az lehetett, hogy a sofőr elvesztette az uralmat a jármű felett, miután a ködös időjárás miatt nem vette észre a kanyart. A busszal épp Bhadrachalamból tartottak az Andhra Pradesh állambeli Annavaram templomvárosába.

Rendőrtisztek elmondása szerint a baleseti hívás is későn érkezett a kommunikációs hiányosságok miatt. A baleset helyi idő szerint nem sokkal hajnali 1 után történhetett, de ők jóval később kapák meg róla a bejelentést - írja a People.

Narendra Modi miniszterelnök közleményében így fogalmazott: