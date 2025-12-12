Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Borzasztó buszbaleset történt: 9 ember meghalt, rengetegen megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 20:21
Súlyosan sérült utasok küzdenek életükért a kórházban. Többen életüket vesztették, miután egy busz szurdokba hajtott Indiában.
Legalább 9 halottja és 20 sérültje van annak a tragikus buszbalesetnek, amely Indiában történt december 12-én. A 37 embert szállító busz egy szurdokba hajtott Tulasipakalunál, Andhra Pradesh állam déli részén.

Többen meghaltak a balesetben / Illusztráció: Pexels

Egy helyi hírportál szerint a 20 sérült közül hét ember állapota kritikus.

A sérülteket Chinturu és Rampachodavaram kórházaiba szállították. A súlyos sérülteket nagyobb egészségügyi intézményekbe vitték fokozott ellátás céljából

- nyilatkozta egy rendőrtiszt.

Szurdokba hajtott az utasokkal teli busz

Az eddigi nyomozás szerint a baleset valószínű oka az lehetett, hogy a sofőr elvesztette az uralmat a jármű felett, miután a ködös időjárás miatt nem vette észre a kanyart. A busszal épp Bhadrachalamból tartottak az Andhra Pradesh állambeli Annavaram templomvárosába.

Rendőrtisztek elmondása szerint a baleseti hívás is későn érkezett a kommunikációs hiányosságok miatt. A baleset helyi idő szerint nem sokkal hajnali 1 után történhetett, de ők jóval később kapák meg róla a bejelentést - írja a People.

Narendra Modi miniszterelnök közleményében így fogalmazott:

Fájdalommal tölt el az Andhra Pradesh állam Alluri Sitharama Raju kerületében történt buszbaleset okozta emberéletek elvesztése. Gondolataim az érintett emberekkel és családjaikkal vannak ebben a nehéz időszakban. Imádkozom a sérültek mielőbbi felépüléséért.

 

