Most jött: átszakította a híd korlátját egy busz, rengetegen meghaltak

Tizenhárom ember meghalt, és 24 másik megsérült Kambodzsa középső részén, amikor egy busz egy híd korlátját átszakítva a folyóba zuhant - közölte egy helyi rendőrtiszt. A sérülteket a buszbaleset után azonnal kórházba szállították, az áldozatok valamennyien kambodzsai állampolgárok.

Rengetegen életüket vesztették a buszbalesetben

Fotó: Pexels illusztráció

A buszbaleset részletei

Sziv Szovanna, a körzeti rendőrség helyettes parancsnoka arról tájékoztatott, hogy a baleset helyi idő szerint hajnali 3 óra körül, Kampong Thom tartomány Santuk körzetében történt egy országúton. "Tizenhárom ember, köztük nyolc nő, meghalt, 24 másik pedig megsérült" - nyilatkozott az illetékes telefonon a Hszinhua kínai hírügynökségnek. "A baleset legvalószínűbb oka az volt, hogy a sofőr elaludt a volánnál".