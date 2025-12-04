Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Volt férje gyújtotta rá Emmára az otthonát: az ablakon ugrott ki, hogy túlélje

Volt férje gyújtotta rá Emmára az otthonát: az ablakon ugrott ki, hogy túlélje

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 22:00
gyújtogatgyilkossági kísérletcsaládon belüli erőszak
A nő az éjszaka közepén riadt fel, majd percek alatt lángok lepték el az otthonát. Bár sikerült kimenekülnie az ablakon, mindene odaveszett a tűzben. Az első pillanattól kezdve tudta: volt férje a tettes.

Bátran törte meg a csendet egy nő, aki kénytelen volt kiugrani az ablakon, miután bántalmazó volt férje felgyújtotta a házát. A férfi 30 évet kapott gyilkossági kísérletéért, míg a nő mindkét lábát eltörte menekülés közben.

Hónapokba telt, mire felépült a nő, akinek a volt férje felgyújtotta a házát
Hónapokba telt, mire felépült a nő, akinek a volt férje felgyújtotta a házát  (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Az 52 éves, brit Emma Martin az éjszaka közepén riadt fel arra, hogy meghallotta a postaládája csörömpölését, majd a lángok látványa fogadta, amelyek gyorsan elkezdték bekebelezni az otthonát. A hirtelen pánik közepette nem látott más menekülési lehetőséget, csak az első emeleti ablakot, ahonnan végül kiugrott, és mindkét lába súlyosan megsérült.

Később kiderült, hogy volt férje, a 63 éves Nicholas Martin benzint öntött az épületbe és felgyújtotta. A férfit hetekkel korábban családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le, miután egy nyaralás alatt 5 órán át tartotta fogva a nőt és bántalmazta. Óvadék fejében engedték szabadlábra a történtek után, azzal a feltétellel, hogy nem mehet Emma közelébe, de ezt megszegte. Nicholasra most 30 év börtönbüntetés vár rá, miután a hónap elején a bíróság bűnösnek találta gyilkossági kísérletben. A tárgyaláson elhangzott, hogy a majdnem halálos kimenetelű gyújtogatás előtt napokig zaklatta volt feleségét.

Szinte azonnal tudta, hogy volt férje áll a tűzeset mögött

Emma, ​​aki gerinctörést és mindkét alsó lábszárában összetett töréseket szenvedett az égő otthonából való menekülés során, most először szólalt meg a történtekről.

Ahogy felkeltem, a postaláda kinyílt, és egy sercegő hangot hallottam. Azonnal tudtam, mi az. Felértem a lépcső tetejére, és előttem a lángok már félig az ajtónál voltak. Teljesen elzárták az összes menekülési útvonalamat

– emlékezett vissza.

A nő azonnal pánikolni kezdett. Bár hallotta bajbajutott macskáját, már nem tudta megmenteni. Végül a hálószobába menekült, miközben már nehezen kapott levegőt. Felhívta a segélyhívót, majd az ablakot kinyitva kiabált segítségért, de ekkora már nem volt hangja sem.

Nem emlékszem, hogy mikor döntöttem úgy, hogy kiugrok az ablakon. A következő dolog, amire emlékszem, az az érzés, ahogy zuhantam, és egyszerűen csak ültem az előkertben, néztem a nyilvánvalóan eltört lábaimat.

Telefonját a kezéből szomszédja vette ki, aki végül hívta a mentőket és a tűzoltókat.

Miközben a tűzoltók a lángokkal küzdöttek, Emmát a házával szemben lévő lakásba vitték. Emlékszik, hogy több robbanást is hallott, miközben a háza teljesen leégett, majd egy órával később a mentősök is megérkeztek, és kórházba szállították.

Két rendőr jött velem, és megkérdezték, hogy ki tehette ezt. Azonnal mondtam, hogy csak egy ember lehet ez, a volt férjem.

Az ajtó előtti biztonsági kamera felvételei megerősítették Emma gyanúját, ugyanis látszott, amint Martin megkezdi a gyújtogatást.

Mindene odaveszett a tűzben

A bíróság előtt a gyújtogató férj beismerte, hogy megpróbálta megölni feleségét, és az esküdtszék bűnösnek találta. 

Az asszony hosszú utat tett meg azért, hogy felépüljön. A megrázó élmény után hónapokig a traumatológiai osztályon maradt. Mindkét lábán súlyos töréseket szenvedett, amelyek jelentős műtétet igényeltek, emellett súlyos füstmérgezése volt, ami miatt lélegeztetőgépre került. Egy évvel a történtek után Emma figyelemre méltó előrelépést tett a fizikai felépülésében. Összesen 7 hónapot töltött ágyhoz és kerekesszékhez kötve, de most újra vezet, és lassan visszanyeri önállóságát – írta a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu