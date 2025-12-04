Volt férje gyújtotta rá Emmára az otthonát: az ablakon ugrott ki, hogy túlélje

Bátran törte meg a csendet egy nő, aki kénytelen volt kiugrani az ablakon, miután bántalmazó volt férje felgyújtotta a házát. A férfi 30 évet kapott gyilkossági kísérletéért, míg a nő mindkét lábát eltörte menekülés közben.

Hónapokba telt, mire felépült a nő, akinek a volt férje felgyújtotta a házát (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Az 52 éves, brit Emma Martin az éjszaka közepén riadt fel arra, hogy meghallotta a postaládája csörömpölését, majd a lángok látványa fogadta, amelyek gyorsan elkezdték bekebelezni az otthonát. A hirtelen pánik közepette nem látott más menekülési lehetőséget, csak az első emeleti ablakot, ahonnan végül kiugrott, és mindkét lába súlyosan megsérült.

Később kiderült, hogy volt férje, a 63 éves Nicholas Martin benzint öntött az épületbe és felgyújtotta. A férfit hetekkel korábban családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le, miután egy nyaralás alatt 5 órán át tartotta fogva a nőt és bántalmazta. Óvadék fejében engedték szabadlábra a történtek után, azzal a feltétellel, hogy nem mehet Emma közelébe, de ezt megszegte. Nicholasra most 30 év börtönbüntetés vár rá, miután a hónap elején a bíróság bűnösnek találta gyilkossági kísérletben. A tárgyaláson elhangzott, hogy a majdnem halálos kimenetelű gyújtogatás előtt napokig zaklatta volt feleségét.

Szinte azonnal tudta, hogy volt férje áll a tűzeset mögött

Emma, ​​aki gerinctörést és mindkét alsó lábszárában összetett töréseket szenvedett az égő otthonából való menekülés során, most először szólalt meg a történtekről.

Ahogy felkeltem, a postaláda kinyílt, és egy sercegő hangot hallottam. Azonnal tudtam, mi az. Felértem a lépcső tetejére, és előttem a lángok már félig az ajtónál voltak. Teljesen elzárták az összes menekülési útvonalamat

– emlékezett vissza.

A nő azonnal pánikolni kezdett. Bár hallotta bajbajutott macskáját, már nem tudta megmenteni. Végül a hálószobába menekült, miközben már nehezen kapott levegőt. Felhívta a segélyhívót, majd az ablakot kinyitva kiabált segítségért, de ekkora már nem volt hangja sem.

Nem emlékszem, hogy mikor döntöttem úgy, hogy kiugrok az ablakon. A következő dolog, amire emlékszem, az az érzés, ahogy zuhantam, és egyszerűen csak ültem az előkertben, néztem a nyilvánvalóan eltört lábaimat.

Telefonját a kezéből szomszédja vette ki, aki végül hívta a mentőket és a tűzoltókat.