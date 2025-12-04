Volt férje gyújtotta rá Emmára az otthonát: az ablakon ugrott ki, hogy túlélje

Bátran törte meg a csendet egy nő, aki kénytelen volt kiugrani az ablakon, miután bántalmazó volt férje felgyújtotta a házát. A férfi 30 évet kapott gyilkossági kísérletéért, míg a nő mindkét lábát eltörte menekülés közben.
Az 52 éves, brit Emma Martin az éjszaka közepén riadt fel arra, hogy meghallotta a postaládája csörömpölését, majd a lángok látványa fogadta, amelyek gyorsan elkezdték bekebelezni az otthonát. A hirtelen pánik közepette nem látott más menekülési lehetőséget, csak az első emeleti ablakot, ahonnan végül kiugrott, és mindkét lába súlyosan megsérült.
Később kiderült, hogy volt férje, a 63 éves Nicholas Martin benzint öntött az épületbe és felgyújtotta. A férfit hetekkel korábban családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le, miután egy nyaralás alatt 5 órán át tartotta fogva a nőt és bántalmazta. Óvadék fejében engedték szabadlábra a történtek után, azzal a feltétellel, hogy nem mehet Emma közelébe, de ezt megszegte. Nicholasra most 30 év börtönbüntetés vár rá, miután a hónap elején a bíróság bűnösnek találta gyilkossági kísérletben. A tárgyaláson elhangzott, hogy a majdnem halálos kimenetelű gyújtogatás előtt napokig zaklatta volt feleségét.
Emma, aki gerinctörést és mindkét alsó lábszárában összetett töréseket szenvedett az égő otthonából való menekülés során, most először szólalt meg a történtekről.
Ahogy felkeltem, a postaláda kinyílt, és egy sercegő hangot hallottam. Azonnal tudtam, mi az. Felértem a lépcső tetejére, és előttem a lángok már félig az ajtónál voltak. Teljesen elzárták az összes menekülési útvonalamat
– emlékezett vissza.
A nő azonnal pánikolni kezdett. Bár hallotta bajbajutott macskáját, már nem tudta megmenteni. Végül a hálószobába menekült, miközben már nehezen kapott levegőt. Felhívta a segélyhívót, majd az ablakot kinyitva kiabált segítségért, de ekkora már nem volt hangja sem.
Nem emlékszem, hogy mikor döntöttem úgy, hogy kiugrok az ablakon. A következő dolog, amire emlékszem, az az érzés, ahogy zuhantam, és egyszerűen csak ültem az előkertben, néztem a nyilvánvalóan eltört lábaimat.
Telefonját a kezéből szomszédja vette ki, aki végül hívta a mentőket és a tűzoltókat.
Miközben a tűzoltók a lángokkal küzdöttek, Emmát a házával szemben lévő lakásba vitték. Emlékszik, hogy több robbanást is hallott, miközben a háza teljesen leégett, majd egy órával később a mentősök is megérkeztek, és kórházba szállították.
Két rendőr jött velem, és megkérdezték, hogy ki tehette ezt. Azonnal mondtam, hogy csak egy ember lehet ez, a volt férjem.
Az ajtó előtti biztonsági kamera felvételei megerősítették Emma gyanúját, ugyanis látszott, amint Martin megkezdi a gyújtogatást.
A bíróság előtt a gyújtogató férj beismerte, hogy megpróbálta megölni feleségét, és az esküdtszék bűnösnek találta.
Az asszony hosszú utat tett meg azért, hogy felépüljön. A megrázó élmény után hónapokig a traumatológiai osztályon maradt. Mindkét lábán súlyos töréseket szenvedett, amelyek jelentős műtétet igényeltek, emellett súlyos füstmérgezése volt, ami miatt lélegeztetőgépre került. Egy évvel a történtek után Emma figyelemre méltó előrelépést tett a fizikai felépülésében. Összesen 7 hónapot töltött ágyhoz és kerekesszékhez kötve, de most újra vezet, és lassan visszanyeri önállóságát – írta a The Sun.
