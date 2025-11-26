Óriási robbanás rázta meg Esztergomot, lángokban áll egy autó - Megrázó fotó

A Bors egyik olvasója egészen rémületes dolgot látott Esztergomban, ugyanis arra lett figyelmes, hogy egy hatalmas robbanás rázza meg a várost, majd észrevette, hogy lángokban áll egy autó, és mindent ellep a füst. A tűzoltók hamar kiérkeztek a helyszínre és egyből elkezdtek harcolni a lángokkal – személyi sérülésről egyelőre nincs hír, amint többet is megtudunk a tűzesetről, tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

Fotó: Olvasói fotó

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Esztergomban, a Táti út mellett. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi

– írja az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.