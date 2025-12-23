„Apa vigyáz rád fentről, édesem!” - Megszületett a szentmártonkátai vonatbalesetben meghalt sofőr kisfia

Ahogyan azt a Bors is megírta, november 4-én következett be a szörnyű szentmártonkátai vonatbaleset. Hat fiatal szórakozni indult, beültek a 24 éves Zoltán autójába, majd iszogatni és kocsikázni mentek. Azonban a buli hevében a férfi ismeretlen körülmények között, a piros jelzés ellenére, ráhajtott a vasúti sínekre, ahol épp a Tokaj Intercity közlekedett. Öten azonnal meghaltak, egyedül egy fiatal lány élte túl a tragédiát. Zoltánt az egész családja, leginkább terhes felesége gyászolta, ám most egy örömhír érkezett róluk.

Megszületett a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének kisfia - Fotó: MTI

Szentmártonkátai vonatbaleset: megszületett a sofőr második kisfia

Rengeteg mécses és virág emlékeztet Szentmártonkátán arra a szörnyű balesetre, amiben öten vesztették életüket. Zoltán újonnan vásárolt autójába, barátai Csilla, Robika, István, Gábor és Viktória ültek. A fiatalok ittak és mulattak, ám tragédiával ért véget az este. Zoltán ráhajtott a vasúti sínekre, ahol elgázolta őket az éppen érkező Tokaj Intercity. Egyedül Viktória maradt életben.

A fiatalokat, közülük Zoltánt és a legfiatalabb áldozatot a 15 éves Robikát egymás mellé temették el. Tragikus, de Zoltánék éppen a második kisfiúkat várták, már csak pár hónap volt hátra, hogy megszülessen, de Zoltán már nem ismerhette meg a kicsit. A Bors információi szerint, most, épp karácsony előtt megszületett a kisfiú.

Hatalmas az öröm a családban, mert megszületett Zoltán második kisfia

– mondta el a Borsnak a család egyik közeli hozzátartozója.

Zoltán jogosítvány nélkül, újonnan vásárolt autójával vitte halálba a fiatalokat - Fotó: MTI

A rokonok még nyilvános posztot is raktak ki róla, egyikük azt írta:

Ma a kórházból küldöm a szeretetem, ahol te is vagy, kis csoda Isten hozott a világban, drága unokaöcsém! Legszebb ajándék vagy nekünk! Apa vigyázz rád fentről, édesem!

Úgy tudjuk, hogy a gyermek egészséges és az édesanya is jól van.

A tragédia minden napjukon jelen van, nagyon hiányzik neki Zoltán, főleg most... De ez mégis egy hatalmas örömhír

- zárta gondolatait.

