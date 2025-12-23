KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Apa vigyáz rád fentről, édesem!” - Megszületett a szentmártonkátai vonatbalesetben meghalt sofőr kisfia

Szentmártonkáta
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 16:20 / FRISSÍTÉS: 2025. december 23. 16:21
vonatbalesetvonat
Hatalmas öröm érte, az elviselhetetlen gyászban, Zoltán családját. A Bors információi szerint a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének épp karácsony előtt, megszületett a második kisfia is. A hozzátartozók szerint édesapja fentről vigyáz rá.
M. N.
A szerző cikkei

Ahogyan azt a Bors is megírta, november 4-én következett be a szörnyű szentmártonkátai vonatbaleset.  Hat fiatal szórakozni indult, beültek a 24 éves Zoltán autójába, majd iszogatni és kocsikázni mentek. Azonban a buli hevében a férfi ismeretlen körülmények között, a piros jelzés ellenére, ráhajtott a vasúti sínekre, ahol épp a Tokaj Intercity közlekedett. Öten azonnal meghaltak, egyedül egy fiatal lány élte túl a tragédiát. Zoltánt az egész családja, leginkább terhes felesége gyászolta, ám most egy örömhír érkezett róluk. 

szentmártonkátai vonatbaleset
Megszületett a szentmártonkátai vonatbaleset sofőrjének kisfia - Fotó: MTI

Szentmártonkátai vonatbaleset: megszületett a sofőr második kisfia

Rengeteg mécses és virág emlékeztet Szentmártonkátán arra a szörnyű balesetre, amiben öten vesztették életüket. Zoltán újonnan vásárolt autójába, barátai Csilla, Robika, István, Gábor és Viktória ültek. A fiatalok ittak és mulattak, ám tragédiával ért véget az este. Zoltán ráhajtott a vasúti sínekre, ahol elgázolta őket az éppen érkező Tokaj Intercity. Egyedül Viktória maradt életben. 

A fiatalokat, közülük Zoltánt és a legfiatalabb áldozatot a 15 éves Robikát egymás mellé temették el. Tragikus, de Zoltánék éppen a második kisfiúkat várták, már csak pár hónap volt hátra, hogy megszülessen, de Zoltán már nem ismerhette meg a kicsit. A Bors információi szerint, most, épp karácsony előtt megszületett a kisfiú. 

Hatalmas az öröm a családban, mert megszületett Zoltán második kisfia

 – mondta el a Borsnak a család egyik közeli hozzátartozója. 

szentmártonkátai vonatbaleset
Zoltán jogosítvány nélkül, újonnan vásárolt autójával vitte halálba a fiatalokat - Fotó: MTI

A rokonok még nyilvános posztot is raktak ki róla, egyikük azt írta: 

Ma a kórházból küldöm a szeretetem, ahol te is vagy, kis csoda Isten hozott a világban, drága unokaöcsém! Legszebb ajándék vagy nekünk! Apa vigyázz rád fentről, édesem!

Úgy tudjuk, hogy a gyermek egészséges és az édesanya is jól van.

 A tragédia minden napjukon jelen van, nagyon hiányzik neki Zoltán, főleg most... De ez mégis egy hatalmas örömhír

 - zárta gondolatait. 
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu