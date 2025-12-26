Rohantak a tűzoltók Orosházára: gyerekeket kellett menteni karácsony napján

Váratlan bejelentés érkezett egy orosházi társasházból, ahová azonnal rohantak a tűzoltók csütörtök délután, karácsony első napján. A Hegedűs István utcai társasház egyik lakásának konyhájában ugyanis tűz ütött ki.

Rohantak a tűzoltók: konyha kapott lángra Fotó: Unslpash

Rohantak a tűzoltók: lángolt a konyha, gyerekeket kellett menteni

A város hivatásos tűzoltói több egységgel kezdték meg a harcot a tűzzel, végül két vízsugárral sikerült megállítani a tűz tovább terjedését. A társasházat haladéktalanul mindenki elhagyta, hatalmas füst lepte el lakást. További információk szerint több kiskorút kellett kimentenie a mentőegységeknek karácsony első napján, akiket azonnal kórházba szállítottak további megfigyelés céljából – írja a Beol.