Rohantak a tűzoltók Orosházára: gyerekeket kellett menteni karácsony napján

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 07:42 / FRISSÍTÉS: 2025. december 26. 07:43
Egy társasházban csaptak fel a lángok.
Váratlan bejelentés érkezett egy orosházi társasházból, ahová azonnal rohantak a tűzoltók csütörtök délután, karácsony első napján. A Hegedűs István utcai társasház egyik lakásának konyhájában ugyanis tűz ütött ki.

Rohantak a tűzoltók: lángolt a konyha, gyerekeket kellett menteni

A város hivatásos tűzoltói több egységgel kezdték meg a harcot a tűzzel, végül két vízsugárral sikerült megállítani a tűz tovább terjedését. A társasházat haladéktalanul mindenki elhagyta, hatalmas füst lepte el lakást. További információk szerint több kiskorút kellett kimentenie a mentőegységeknek karácsony első napján, akiket azonnal kórházba szállítottak további megfigyelés céljából – írja a Beol.

 

