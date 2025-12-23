KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy a baj: nem lesz víz karácsonykor a nógrádi faluban?

vízhiány
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 21:05
somoskőújfaluvízszolgáltatás
A megoldás elhúzódása komoly türelmetlenséget váltott ki a lakosok körében. A településen már múlt hét vasárnap óta problémák adódtak a vízszolgáltatással.
Bors
A szerző cikkei

Egy szivattyú meghibásodása miatt jelentkeztek vízszolgáltatási problémák Somoskőújfaluban, múlt hét vasárnap este. A meghibásodott szivattyú kijavítását követően azonban újabb problémák merültek fel, ez okozta a vízhiányt – tájékoztatták a helyieket korábban a település közösségi oldalán. A meghibásodás javítása időigényesnek bizonyult: bár úgy tűnt, hogy leghamarabb hétfő kora délutánra már lesz víz a háztartásokban, mindez csak kedd délutánra valósult meg - írja a NOOL.

Napokig akadozott a vízszolgáltatás Somoskőújfaluban /  Fotó:  Lorko David / Forrás: Nool

Akadozott a vízszolgáltatás Somoskőújfaluban

Biztatóak a jelek. Az ÉRV Zrt. szakemberei jelenleg a légtelenítést végzik annak érdekében, hogy a megfelelő víznyomást eltudják érni a rendszerben. A Bocskai utcában már teljesen jó a helyzet és a község többi utcájában is kezd helyreállni a szolgáltatás 

– mondta el a hírportál érdeklődésére Tábori Anita, Somoskőújfalu polgármestere, majd kiemelte, hogy a háromnapos vízhiány miatt nagy összefogás jött létre a településen.

Amíg az ÉRV Zrt. szakemberei dolgoztak a probléma megoldásán, önkormányzatunk a katasztrófavédelemmel együttműködve igyekezett biztosítani a vizet minden háztartás számára. Ebben komoly segítségünkre voltak továbbá a salgótarjáni víz- és csatornamű munkatársai, Fenyvesi Gábor Salgótarján alpolgármestere, a helyi polgárőrök, a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület tagjai, valamint a Gyár Acél csapata. Köszönettel tartozunk mindenkinek

 – tette hozzá a polgármester.

Így tehát megoldódni látszik a karácsony előtti vízhiány Somoskőújfaluban, ami az ott élők elmondása szerint is nagy nehézséget okozott: a főzésben, a takarításban és a tisztálkodásban is akadályozta őket. Az is aggasztotta őket, hogy karácsonyig nem sikerül majd megoldani a problémát, épp ezért örömmel hallják, hogy már célegyenesbe ért a javítás.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu