Nagy a baj: nem lesz víz karácsonykor a nógrádi faluban?

Egy szivattyú meghibásodása miatt jelentkeztek vízszolgáltatási problémák Somoskőújfaluban, múlt hét vasárnap este. A meghibásodott szivattyú kijavítását követően azonban újabb problémák merültek fel, ez okozta a vízhiányt – tájékoztatták a helyieket korábban a település közösségi oldalán. A meghibásodás javítása időigényesnek bizonyult: bár úgy tűnt, hogy leghamarabb hétfő kora délutánra már lesz víz a háztartásokban, mindez csak kedd délutánra valósult meg - írja a NOOL.

Biztatóak a jelek. Az ÉRV Zrt. szakemberei jelenleg a légtelenítést végzik annak érdekében, hogy a megfelelő víznyomást eltudják érni a rendszerben. A Bocskai utcában már teljesen jó a helyzet és a község többi utcájában is kezd helyreállni a szolgáltatás

– mondta el a hírportál érdeklődésére Tábori Anita, Somoskőújfalu polgármestere, majd kiemelte, hogy a háromnapos vízhiány miatt nagy összefogás jött létre a településen.

Amíg az ÉRV Zrt. szakemberei dolgoztak a probléma megoldásán, önkormányzatunk a katasztrófavédelemmel együttműködve igyekezett biztosítani a vizet minden háztartás számára. Ebben komoly segítségünkre voltak továbbá a salgótarjáni víz- és csatornamű munkatársai, Fenyvesi Gábor Salgótarján alpolgármestere, a helyi polgárőrök, a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület tagjai, valamint a Gyár Acél csapata. Köszönettel tartozunk mindenkinek

– tette hozzá a polgármester.