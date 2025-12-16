Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Focipályára zuhant a repülőgép: senki sem élte túl a légikatasztrófát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 13:35
Lezuhant egy repülőgép. A tragikus baleset miatt a környéket evakuálni kellett.

Légikatasztrófa rázta meg Mexikó középső részét. Egy kereskedelmi repülőgép-járat zuhant le Toluca város közelében, a balesetet senki sem élte túl. A zuhanás nem messze történt a Tolucai Nemzetközi Reptértől.  

A légikatasztrófa során 10 ember életét vesztette, 130-at pedig evakuálni kellett
Fotó: YouTube/Maximus Aviation

10 ember életét követelte a légikatasztrófa

A repülőgépen 10 személy tartózkodott, egyikük sem élte túl a zuhanást. A tragédia villámgyorsan következett be, melynek során az érintett repülőgép (egy Cessna Citation III) egy futballpályán próbált meg landolni, azonban landolás közben beleütközött egy üzlet fém tetejébe, emiatt pedig a gép kigyulladt, majd pedig lezuhant. A történtek miatt 130 embert evakuáltak a környékről.  

A térfigyelő kamerák, valamint a szemtanúk is látták, ahogyan a repülőgép a becsapódás előtti pillanatokban alacsonyan repült, majd végül egy futballpályán zuhant le. A zuhanás környékén élők hangos robbanásról, sűrű füstoszlopról és pánikról számoltak be. A helyszínt azonnal lezárták a hatóságok, és a roncsok részletes átvizsgálását is megkezdték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát, a körülményeket még vizsgálják – olvasható az Orgio cikkében.  

 

