Focipályára zuhant a repülőgép: senki sem élte túl a légikatasztrófát

Légikatasztrófa rázta meg Mexikó középső részét. Egy kereskedelmi repülőgép-járat zuhant le Toluca város közelében, a balesetet senki sem élte túl. A zuhanás nem messze történt a Tolucai Nemzetközi Reptértől.

A légikatasztrófa során 10 ember életét vesztette, 130-at pedig evakuálni kellett

Fotó: YouTube/Maximus Aviation

10 ember életét követelte a légikatasztrófa

A repülőgépen 10 személy tartózkodott, egyikük sem élte túl a zuhanást. A tragédia villámgyorsan következett be, melynek során az érintett repülőgép (egy Cessna Citation III) egy futballpályán próbált meg landolni, azonban landolás közben beleütközött egy üzlet fém tetejébe, emiatt pedig a gép kigyulladt, majd pedig lezuhant. A történtek miatt 130 embert evakuáltak a környékről.

A térfigyelő kamerák, valamint a szemtanúk is látták, ahogyan a repülőgép a becsapódás előtti pillanatokban alacsonyan repült, majd végül egy futballpályán zuhant le. A zuhanás környékén élők hangos robbanásról, sűrű füstoszlopról és pánikról számoltak be. A helyszínt azonnal lezárták a hatóságok, és a roncsok részletes átvizsgálását is megkezdték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát, a körülményeket még vizsgálják – olvasható az Orgio cikkében.