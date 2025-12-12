Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tinédzsereket köröz a rendőrség: ünnepi dekorációt vertek szét Szegeden

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:40
szegedszegedi rendőrkapitánysággarázdaság vétsége
Garázdaság vétsége miatt folytatnak nyomozást. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri.
Garázdaság vétsége miatt folytat nyomozást a Szegedi Rendőrkapitányság. Az eset december 7-én 01 óra 13 perc körül történt Szegeden, a Klauzál téren, ahol egy körülbelül 15-18 év körüli fiatalokból álló társaság tagjai egy karácsonyi színpad díszletét rongálták meg: a dekorációs elemeket ütötték, rugdosták, majd eldobálták. A rendőrség most az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen személyekből álló társaság azonosításában.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna drog
Garázdaság miatt körözi a rendőrség a tinédzsereket  / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Keresi a rendőrség a szegedi rongálókat

A rendőrség kéri, hogy látta az eseményt, esetleg felvételt készített róla, valamint érdemleges információval rendelkezik az esettel kapcsolatosan, jelentkezzen a Szegedi Rendőrkapitányságon személyesen (Szeged, Moszkvai krt. 12-18.), vagy a 06-62/562-400-as telefonszámon, valamint a 112-es központi segélyhívó számon.

A helyszínen készült fotókat az elkövetőkről IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

