Szívszorító dráma a Kőröshegyi völgyhídnál: öngyilkosságra készülő nőt mentettek meg az autópálya-rendőrök

Egy balatonfüredi férfi arról tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, hogy felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és otthonukból a Kőröshegyi völgyhíd felé indult.

Végzetes lépésre szánta el magát, majd a Kőröshegyi völgyhíd felé vette az irányt egy 48 éves nő Fotó: Zalai hírlap

A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt - írja a police.hu.