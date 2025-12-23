Szívszorító dráma a Kőröshegyi völgyhídnál: öngyilkosságra készülő nőt mentettek meg az autópálya-rendőrök

Egy balatonfüredi férfi arról tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, hogy felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és otthonukból a Kőröshegyi völgyhíd felé indult.
A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt - írja a police.hu.
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
