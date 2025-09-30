Csúcsforgalomban, torlódás miatt született meg egy pár gyermeke az úton a kórházba

Egy pár gyermeke az út szélén született meg a torlódás és a csúcsforgalom miatt. Segítségükre a rendőrök siettek, akik közül néhányan kitüntetésben is részesültek.

A rendőrök segítségének köszönhetően biztonságosan megszületett a gyermek (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Nem várt a forgalomra a baba, útközben született meg

Joseph Casale őrmester, az Metropolitan Transportation Authority Rendőrkapitányságának autópálya-rendészeti egységének tagja, és társa, Eric Li tiszt szeptember 22-én, hétfőn dél felé tartottak az I-678-as autópályán, amikor egy sofőr intett nekik, miközben elhaladtak a 18-as kijáratnál, közvetlenül a Whitestone-híd íve előtt New York Cityben.

Az MTAPD közlése szerint a sofőr lehúzódott a jobb oldali leállósávba, mivel a felesége vajúdott, és segítségre volt szüksége. A bonyodalmakat fokozta, hogy csúcsforgalom volt, a hídon pedig óriási torlódás alakult ki az ENSZ Közgyűlése miatt, és egy lerobbant nyerges vontató is két sávot elzárt a Queens felé vezető oldalon.

Casale őrmester és Li tiszt azonnal cselekedtek, és elővették járművükből a szükséges orvosi eszközöket, hogy segítsenek a szülésnél. Amikor felismerték, hogy az nő perceken belül életet fog adni gyermekének, erősítést hívtak, majd Sam Vira és Brian Gilligan autópálya-rendőrök érkeztek a helyszínre.

A rendőrkapitányság jelentése szerint a pár kislánya pillanatokon belül biztonságosan világra jött. Ezután a New York-i tűzoltóság mentőszolgálata (FDNY-EMS) érkezett, és a családot a queens-i New York Presbyterian kórházba szállította, ahol az édesanya és a kislány is lábadoznak az izgalmas megpróbáltatás után.

Bár a család nevét nem hozták nyilvánosságra, az értesülések szerint az újszülött kislány neve Natalie lett. Az MTAPD fényképeket is megosztott a közösségi média oldalaikon az új jövevényről, aki rózsaszín takaróba bugyolálva feküdt, miközben édesanyja figyelte a kórházi ágyból. A hősies tisztek ajándékokat is vittek a családnak.

Az MTAPD szerint ez volt az első alkalom, hogy Casale őrmester, valamint Li, Vira és Gilligan tisztek, akik mind több mint 10 éve szolgálnak a rendőrségnél, szolgálat közben segítettek világra hozni egy kisbabát. Erőfeszítéseikért megkapták a Bridge and Tunnels President’s Award for Exemplary Service kitüntetést - írta a People.