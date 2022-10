Galambos Lajos nem jelent meg a tárgyaláson

Ma reggel 9 órakor megkezdődött Galambos Lajos közműlopási ügye másodfokú tárgyalása. Mint ismert, Galambos Lajost nyolc társával együtt víz-, gáz- és áramlopással vádolták meg, emellett önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette elkövetésével is - írja a Blikk.



Az ügy 2015 óta húzódik, tavaly szeptemberben pedig első fokon ítélet született, melyben Galambos Lajos felbujtóként, lopásért 2 év 10 hónap börtönbüntetést kapott, három évre eltiltották a közügyektől, illetve pénzbüntetést is kapott, s 11 milliós vagyonelkobzást is elrendelt ügyében a bíróság. Az ügyészség azonban nem fogadta el az ítéletet, hosszabb tartamú börtönbüntetésért, és a kiszabott 15 milliós pénzbüntetés súlyosbításáért fellebbezett az elsőrendű vádlott esetében, így az ügy másodfokon folytatódik.

Lajcsi nem jelent meg a tárgyaláson, a védők, valamint másodrendű vádlottként a zenész volt felesége, Boglárka viszont igen. Rajta kívül a harmadrendű és a negyedrendű vádlottak tartózkodnak a tárgyaló teremben.