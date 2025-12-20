Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mentőhelikopter riasztottak, súlyos baleset történt Erdőtelek és Kál között

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 14:05
mentőmentőhelikopter
Feszítővágóra is szükség volt.
Mentőhelikoptert riasztottak, miután egy textilt szállító kisteherautó fának csapódott a 3208-as út Kál és Erdőtelek közötti szakaszán. A járműben hárman utaztak, egy ember elhagyta a kisteherautót, mire a füzesabonyi és hevesi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. 

Mentőhelikopter kellett.
Mentőhelikopter kellett riasztani a balesethez / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter kellett riasztani a balesethez

 A rajok a másik két utast feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki az összetört kocsiból. A helyszínre mentőhelikoptert várnak - közölte a katasztrófavédelem.

 

