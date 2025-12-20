Mentőhelikopter riasztottak, súlyos baleset történt Erdőtelek és Kál között

Mentőhelikoptert riasztottak, miután egy textilt szállító kisteherautó fának csapódott a 3208-as út Kál és Erdőtelek közötti szakaszán. A járműben hárman utaztak, egy ember elhagyta a kisteherautót, mire a füzesabonyi és hevesi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek.

Mentőhelikopter kellett riasztani a balesethez / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

A rajok a másik két utast feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki az összetört kocsiból. A helyszínre mentőhelikoptert várnak - közölte a katasztrófavédelem.