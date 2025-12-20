Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Káosz a magyar utakon: balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 08:35
Több autópályán és főúton is balesetek, valamint torlódások nehezítik a közlekedést.
Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom, több autópályán és főúton is balesetek és torlódások nehezítik a közlekedést - derül ki az Útinform szombat reggeli tájékoztatásából.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna baleset
Balesetekkel indult a hétvége, torlódások nehezítik a közlekedést / Fotó:  Zalai hírlap (Képünk illusztráció)

Több helyen is balesetek nehezítik a közlekedést

Az M1-es autópályán Győr és Budapest között szakaszos torlódásra, lassulásra kell készülni. Az M0-son az M5-ös csomópontja előtt, az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Szeged között, valamint az M43-oson a határig sokan autóznak, telítettek a sávok, ezért lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani.

Az M1-es autópályán Budapest felé, Mosonmagyaróvárnál, a 159-es kilométernél korábban három személyautó ütközött össze. A forgalom megindult mindkét sávban, de több kilométeres torlódásra, araszolgatásra kell készülni.

Az M5-ös autópályán, Balástya térségében, a Röszke felé vezető oldalon két személygépjármű összeütközött. A 143-as kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás hat-hét kilométeres.

A 4-es főút új gyorsforgalmi szakaszán, Törökszentmiklós térségében több személygépjármű összeütközött. A 118-as kilométernél történt baleset miatt a forgalmat megállították. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze. A nagyobb járműbe három utas beszorult, őket a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók a hátsó ajtó levágását követően emelték ki, de a mentők is a helyszínen dolgoznak - írja az MTI.

 

