Éleszélyes helyzet alakult ki az M3-ason - elképesztő, mi szabadult el az úton!

Több autós is egy életveszélyes helyzettel szembesült az M3-as autópálya Gödöllő előtti szakaszán, december 17-én.

Nagy veszélybe kerültek az autósok az M3-as autópályán / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Gázpalack gurult végig az M3-as autópályán

Sok mindent a közlekedési kockázatok közé lehet sorolni, akadnak azonban olyan helyzetek, amikre nem lehet előre felkészülni. December 17-én az M3-as autópálya szakaszán, a kora délutáni órákban szembesültek ezzel az autósok. A Budapesti Autósok oldalra beküldött videó szerint ugyanis egy gázpalack okozott fennakadást: a beküldő, állítása szerint, még sosem szembesült hasonlóval.

Az autópályán egy ilyen tárgy rendkívül veszélyes lehet: 130 kilométer/óra körüli sebességnél ugyanis nincs idő hosszas mérlegelésre, egy hirtelen manőver pedig nemcsak az érintett járművet, hanem a mögötte haladókat is veszélybe sodorhatja - írja a heol.hu.

A döbbenetes felvételt itt lehet megtekinteni: