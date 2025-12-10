Berúgott, unatkozott, ezért a 112-t kezdte el zaklatni

Hamis bejelentés miatt vettek őrizetbe egy oroszlányi férfit. Idén már több alkalommal valótlan állításokkal hívta a 112-es segélyhívót.

Több alkalommal tett hamis bejelentést egy férfi a 112-es segélyhívón.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Hamis bejelentéssel telefonált egy férfi a segélyhívóra

A 112-es segélyhívóra december 3-án este érkezett egy bejelentés, miszerint egy oroszlányi hajléktalanszállón 5-6 ember baltával verekszik. A kiérkező járőr a helyszínre érkezve azonban senkit nem talált, és a bejelentéshez hasonló cselekményt nem sem tapasztalt.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányág ügyeletese visszahívta a bejelentőt, aki József néven mutatkozott be. Állítása szerint ő akkor már nem tartózkodott a helyszínen, és megadta valós tartózkodási helyét. Erről később kiderült, hogy szintén valótlan állítás.

Ezért kollégáink a térképi adatok alapján megjelentek az ügyeletes által azonosított helyszínen, ahol igazoltattak egy 31 éves férfit, akinél megtalálták azt a telefont, amiről a valótlan bejelentés érkezett. B. Gergő a járőröknek a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy berúgott, unatkozott és ezért hívta a 112-őt. A rendőrök a férfit szabálysértési őrizetbe vették. Részletes vallomást nem tett, azonban a szabálysértést elismerte

- olvasható a Police.hu-n. Az őrizetbe vett férfiről a rendőrök később megállapították, hogy idén négy további esetben telefonált hamis bejelentéssel a 112-re, így a tettéért gyorsított eljárásban kell a bíróságon felelnie.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül, elzárással vagy pénzbírsággal sújtható. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentők vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak. Annak, aki valótlan bejelentést tesz azzal is számolnia kell, hogy a hatóság az indokolatlanul elvégzett rendőrségi intézkedések, és az eljárás költségeit is a bejelentőre terhelheti - olvasható szintén a Police.hu cikkében.