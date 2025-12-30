Tragédia Dél-Tirolban: felesége szeme láttára sodorta el a lavina a magyar turistát

Egy túrázó vesztette életét az Aurina-völgyi Riesernock-hegyen, december 29-én, miután egy lavina magával sodorta. A hírek szerint egy magyar házaspár épp a 8-as számú, "Arthur Hardegen" túraútvonalon tartott vissza a völgybe, 2500 méteres magasságon, amikor a lavina lecsapott, majd 200-300 méteren át magával sodorta az 52 éves férfit. A felesége, akit éppen, hogy csak súrolt a lezúduló hótömeg, sértetlenül megúszta a balesetet.

Lavina sodorta magával a magyar turistát / Fotó: Forrás: Lysogor Roman/Shutterstock (Képünk illusztráció)

Életét vesztette a magyar turista, miután a lavina elsodorta

Nagyjából 17 óra körül érkezett riasztás a történtekről, majd a Guardia di Finanza alpesi mentőcsapata érkezett a helyszínre a Pelikan 2 helikopterrel, a rendőrséggel és a tűzoltókkal együtt, de a férfi ekkor már halott volt.

Valanga in Alto Adige, muore travolto dalla neve davanti alla moglie. L'incidente in valle Aurina https://t.co/qm5HHnqJiw — Corriere della Sera (@Corriere) December 29, 2025

Az Aurina-völgy jelenleg Dél-Tirol azon kevés területeinek egyike, ahol állandó hótakaró található, ezért számos síelőt és túrázót vonz évente - írja a Corriere della Sera.