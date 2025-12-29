Tragédia a népszerű síközpontban: három ember életét követelte a lezúduló lavina

Legalább három ember meghalt, miután pusztító lavina sújtotta a spanyol-francia határ közelében fekvő Panticosa síközpontot.

Fotó: Hamedgha / Shutterstock (Illusztráció!)

Egy nő hipotermia miatt kórházban van, miközben az elit hegyi mentőcsapatok a tragédia helyszínére sietnek. A mentőszolgálatot délután 1 óra körül riasztották. Az első jelentések két halálesetről szóltak, majd a hatóságok később megerősítették, hogy egy harmadik személy is életét vesztette.

Úgy tudni, hogy további két ember sértetlenül megúszta a balesetet.

A lavina feltehetően a Tablato-csúcs közelében csapott le, és egy hatfős csoportot érintett. Az áldozatok állampolgárságát még nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor azt megerősítették, hogy az egyik áldozat egy nő. A polgárőrség Greim hegyi mentő- és kutatóegységének elit tisztjeit gyorsan mozgósították.

Jelenleg a helyszínen dolgoznak kutyákkal, miközben a mentési és nyomozási munkálatok folytatódnak. Jorge Azcon regionális kormányzó azt mondta, hogy „megdöbbentette” a balesetről szóló hír. Bejelentette, hogy lemondja tervezett programjait, hogy a tragédia helyszínre utazzon.

Panticosa Spanyolország egyik legnépszerűbb síközpontja, amely Európa-szerte fogad turistákat. A két négycsillagos szállodával rendelkező Panticosa gyógy- és wellnessközpont vezetői ma délután megerősítették, hogy a központ normálisan működik, és az eset a központ közelében történt.

Ez a legújabb alpesi baleset, amely ártatlan nyaralók életét követelte az ünnepi időszakban. A hónap elején egy hegymászó életét vesztette egy szörnyű zuhanás után a német-osztrák határon - emlékeztet cikkében a The Sun.