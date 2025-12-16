Kitört a pánik, szállodahajó gyulladt ki Budapesten

Szállodahajó gyulladt ki a fővárosban. A hajó egyik lakója megpróbálta eloltani a tüzet, azonban az oltás során füstmérgezést kapott.

A szállodahajón egy matrac és egy televízió égett. A lángokat végül a tűzoltók fékezték meg (Képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash.com

Szállodahajó gyulladt ki a Gubacsi hídnál

Kigyulladt egy szállodahajó egyik kabinja a Gubacsi híd közelében, Budapesten. A tűzben egy televízió és egy matrac égett a TV2 Tények hírműsorának információi szerint. A szemtanúk szerint olyan hatalmas és sűrű füst keletkezett, hogy alig láttak bármit is, miközben menekültek. A szállodahajó egyik lakója nekiállt megfékezni a lángokat, ő füstmérgezést kapott, kórházba kellett szállítani. A tüzet végül a tűzoltók oltották el.