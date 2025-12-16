Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kitört a pánik, szállodahajó gyulladt ki Budapesten

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:40
Egy férfit füstmérgezéssel kellett kórházba szállítani.

Szállodahajó gyulladt ki a fővárosban. A hajó egyik lakója megpróbálta eloltani a tüzet, azonban az oltás során füstmérgezést kapott. 

A szállodahajón egy matrac és egy televízió égett
A szállodahajón egy matrac és egy televízió égett. A lángokat végül a tűzoltók fékezték meg (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash.com 

Szállodahajó gyulladt ki a Gubacsi hídnál 

Kigyulladt egy szállodahajó egyik kabinja a Gubacsi híd közelében, Budapesten. A tűzben egy televízió és egy matrac égett a TV2 Tények hírműsorának információi szerint. A szemtanúk szerint olyan hatalmas és sűrű füst keletkezett, hogy alig láttak bármit is, miközben menekültek. A szállodahajó egyik lakója nekiállt megfékezni a lángokat, ő füstmérgezést kapott, kórházba kellett szállítani. A tüzet végül a tűzoltók oltották el.

