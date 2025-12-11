Semmiből jött a támadás: háromgyermekes apukát késeltek halálra a szomszédban

42 éves férfi lett halálos késelés áldozata egy galaci lakónegyedben, Romániában. A bűncselekmény elkövetésével egy 70 éves férfit gyanúsítanak, akit még a gyilkosság estéjén őrizetbe vett a rendőrség.

Késelés áldozata lett egy háromgyermekes apuka

Kihallgatása egy teljes éjszakán át tartott, a nyomozók elsősorban az indítékra keresték a választ, ugyanis nyomozás során nem bukkantak rá A 42 éves áldozat a feleségével tartott hazafelé, amikor a tömbház előtt váratlanul rátámadtak.

A támadás után a férfi szúrt sebeivel mindössze néhány lépést tudott megtenni, majd összeesett, és életét vesztette.

Nem tudni, mi volt a késelés indoka

A mentők tíz percen át próbálták újraéleszteni a háromgyermekes apukát, azonban a kórház felé tartó mentőautóban életét vesztette.

A rendőrök, helyszínelők és ügyészek átfogó vizsgálatot folytattak, szemtanúkkal beszélgettek, és több személyt is bevittek kihallgatásra. Eközben a hatóságok a támadó előzetes letartóztatását kérték minősített emberölés gyanújával.

Helyi sajtóértesülések szerint a támadó ittas állapotban volt, és nem tudott érdemi indokot adni tettére - írja a Maszol.