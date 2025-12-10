Édesapja talált rá a holttestére: kutyasétáltatás közben végeztek egy fiatal nővel

26 késszúrással végeztek egy mindössze 24 éves fiatal lánnyal. A lány kutyát sétáltatott a tengerparton, amikor egy férfi rátámadt, majd megölte, kutyáját pedig egy fához kötötte.

26 késszúrással ölte meg áldozatát egy ápoló

Meggyilkoltak egy 24 éves fiatal lányt, Toyah Cordingley-t, akivel halálos késszúrásokkal végeztek, és félig eltemetve találtak rá a holttestére. Gyilkosa, egy volt ápoló volt, aki tette után Indiába menekült. A 41 éves Rajwinder Singh-et december 8-án, hétfőn ítélték el egy négyhetes újratárgyalás végén – körülbelül nyolc hónappal azután, hogy az előző esküdtszék nem tudott döntésre jutni az ügyben, az Australian Broadcasting Corporation (ABC), a BBC és a The Guardian szerint. Az esküdtek körülbelül hét órán át tanácskoztak, mielőtt egyhangú döntést hoztak a média szerint.

December 9-én, kedden Lincoln Crowley bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Singhet, és 25 évre felfüggesztette a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. Cordingley 2018. október 21-én tűnt el, miután Wangetti Beachre hajtott, hogy sétáltassa kutyáját, számolt be korábban a PEOPLE magazin. Amikor aznap este nem tért haza, családja keresni kezdte. Apja másnap reggel találta meg a holttestét, félig eltemetve a homokdűnékben, míg a kutya élve, szorosan egy közeli fához volt kikötve.

A bíróságon elhangzott, az áldozat torkát elvágták, és legalább 26 alkalommal szúrták meg az ABC és a BBC szerint. Holttestét a gyilkosság után egy sekély, homokos sírba temették. Hétfőn a bíróság előtt Cordingley édesanyja, Vanessa Gardiner így nyilatkozott:

A mai nap egy fontos állomása ennek az útnak, amelynek véget kellett vetni, és mindenekelőtt igazságot kellett szolgáltatni Toyah-nak

– mondta, majd később hozzátette, hogy a család soha nem fog megbocsátani Singhnek.

Singh, aki eredetileg India Pandzsáb államából származik, a gyilkosság idején Innisfailben élt, számolt be korábban a PEOPLE magazin. A nyomozók akkor azonosították őt gyanúsítottként, amikor rájöttek, hogy kék Alfa Romeo-ja mozgása megegyezett Cordingley telefonjának mozgásával, amikor az a strandtól távolodott, az ABC szerint. A bíró szerint a gyilkosság szándéka „ismeretlen” és a gyilkosságot „alkalmi gyilkosságnak” minősítette.