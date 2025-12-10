Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Édesapja talált rá a holttestére: kutyasétáltatás közben végeztek egy fiatal nővel

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 14:49
Egy fiatal lány csak a kutyáját szerette volna sétáltatni. Támadója azonban 26 késszúrással megölte.

26 késszúrással végeztek egy mindössze 24 éves fiatal lánnyal. A lány kutyát sétáltatott a tengerparton, amikor egy férfi rátámadt, majd megölte, kutyáját pedig egy fához kötötte.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

26 késszúrással ölte meg áldozatát egy ápoló

Meggyilkoltak egy 24 éves fiatal lányt, Toyah Cordingley-t, akivel halálos késszúrásokkal végeztek, és félig eltemetve találtak rá a holttestére. Gyilkosa, egy volt ápoló volt, aki tette után Indiába menekült. A 41 éves Rajwinder Singh-et december 8-án, hétfőn ítélték el egy négyhetes újratárgyalás végén – körülbelül nyolc hónappal azután, hogy az előző esküdtszék nem tudott döntésre jutni az ügyben, az Australian Broadcasting Corporation (ABC), a BBC és a The Guardian szerint. Az esküdtek körülbelül hét órán át tanácskoztak, mielőtt egyhangú döntést hoztak a média szerint. 

December 9-én, kedden Lincoln Crowley bíró életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Singhet, és 25 évre felfüggesztette a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét. Cordingley 2018. október 21-én tűnt el, miután Wangetti Beachre hajtott, hogy sétáltassa kutyáját, számolt be korábban a PEOPLE magazin. Amikor aznap este nem tért haza, családja keresni kezdte. Apja másnap reggel találta meg a holttestét, félig eltemetve a homokdűnékben, míg a kutya élve, szorosan egy közeli fához volt kikötve.  

A bíróságon elhangzott, az áldozat torkát elvágták, és legalább 26 alkalommal szúrták meg az ABC és a BBC szerint. Holttestét a gyilkosság után egy sekély, homokos sírba temették. Hétfőn a bíróság előtt Cordingley édesanyja, Vanessa Gardiner így nyilatkozott: 

A mai nap egy fontos állomása ennek az útnak, amelynek véget kellett vetni, és mindenekelőtt igazságot kellett szolgáltatni Toyah-nak

– mondta, majd később hozzátette, hogy a család soha nem fog megbocsátani Singhnek. 

Singh, aki eredetileg India Pandzsáb államából származik, a gyilkosság idején Innisfailben élt, számolt be korábban a PEOPLE magazin. A nyomozók akkor azonosították őt gyanúsítottként, amikor rájöttek, hogy kék Alfa Romeo-ja mozgása megegyezett Cordingley telefonjának mozgásával, amikor az a strandtól távolodott, az ABC szerint. A bíró szerint a gyilkosság szándéka „ismeretlen” és a gyilkosságot „alkalmi gyilkosságnak” minősítette. 

Az ABC szerint Cordingley meggyilkolásának másnapján Singh egyirányú repülőjegyet foglalt Újdelhibe, és az utazási irodában azt mondta, hogy nagyapja nagyon beteg. A lap szerint felesége és három kisgyermeke – akik anyagilag tőle függtek – több mint négy évig nem hallottak felőle. Crowley szerint Singh indiai évei „meghosszabbították a szenvedést” Cordingley családjának, és azt mutatták, hogy nem vállalt felelősséget a bűncselekményért. - olvasható a People cikkében

 

