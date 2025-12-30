Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Horror, a karácsonyi vacsora végzett az anyával és 15 éves lányával

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 06:15
Egy nő és 15 éves lánya meghalt a vacsora elfogyasztását követően. Az 55 éves apa továbbra is kórházban van a karácsonyi vacsora után, míg a 18 éves lányát az orvosok folyamatosan figyelik.

Az 50 éves Antonella Di Ielsi és 15 éves lánya, Sara Di Vita órákkal egymás után hunytak el, miután együtt étkeztek a családdal. A karácsonyi vacsora során halat, kagylót és gombát fogyasztottak. A hatóságok szerint később fulmináns hepatitis, vagyis májelégtelenség alakult ki náluk ételmérgezés következtében.

Tragédia történt a karácsonyi vacsorán
Tragédia történt a karácsonyi vacsora után  / Fotó: T.Den_Team / Shutterstock

Karácsonyi vacsora után vesztette életét egy anya és lánya 

Az étkezést követően az Olaszországban élő anyánál és lányánál olyan tünetek jelentkeztek, mint a hányinger és hasi fájdalom. A 15 éves Sarat kétszer vitték a sürgősségi osztályra. Állapota folyamatosan romlott, és a kórházban életét vesztette. Édesanyját, Antonellát nem sokkal utána szállították kórházba, amikor nála is jelentkeztek ugyanazok a tünetek.

Vincenzo Cuzzone, a Cardarelli Kórház orvosa elmondta, hogy Sara általános tünetekkel érkezett a kórházba. Ugyanakkor a betegség gyors és hirtelen lefolyása miatt úgy döntöttek, hogy az édesanyát megelőző óvintézkedésként szintén kórházba viszik.

Próbáltunk megelőzni minden lehetséges komplikációt, de sajnos ez nem bizonyult elegendőnek.

Az 55 éves apát, Ganni Di Vitát szintén ugyanazok a tünetek kínozták. Őt a római Spallanzani Kórház intenzív osztályára szállították, ahol jelenleg is tartózkodik. A pár 18 éves lányát folyamatosan figyelik. Az orvos hozzátette:

Úgy tűnik, aznap este nem vacsorázott velük.

A rendőrség élelmiszermintákat vett a család otthonában, beleértve konzerv és friss termékeket is, hogy kiderítsék, melyik étel lehetett mérgező. Az ügyben nyomozás indult és boncolást rendeltek el - számolt be róla a Mirror.

 

