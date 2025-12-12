"Mindig rossz érzés" - Varga Barnabás elárulta a Fradi titkát

A zöld-fehérek a 2-1-es győzelmüknek köszönhetően otthon tartották a három pontot az Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában. A Fradi-Rangers meccset követően a már megszokott módon fejesből betaláló Varga Barnabás a csapata legnagyobb titkára is fényt derített.

Varga Barnabás gólja döntött a Fradi-Rangers mérkőzésen Fotó: Polyák Attila/Origo

Varga az első félidő után magabiztos volt:

Inkább a mi akaratunk érvényesült a pályán, jobban játszottunk, mint az ellenfél, és a legjobbkor szereztük az egyenlítő gólt. Így a félidőben sem kellett változtatni, működött amit elterveztünk, ezért szünet után is ugyanúgy játszottunk, és szerencsére jött is a második gól.

A gólzsák elárulta, hogy zavarták a kihagyott lehetőségek:

"Amikor nem vezet a csapat és kihagyok egy ziccert az mindig rossz érzés. De már mindegy, a lényeg a győzelem." – fogalmazott a támadó, majd azt is elárulta, milyen a hangulat az öltözőben a győzelem után.

Tökéletes a hangulat, hiszen jól megy a csapatnak. Szeretnénk ezt a maradék két Európa-liga meccset is győzelemmel zárni, és akkor senkinek sem kell aggódnia.

A nap hőse az FTC titkáról is lerántotta a leplet:

Nagyon fontos, hogy mindenki hozzá teszi a magáét, a cserék is jól szálltak be, szerintem ez a titka a győzelemnek.

Fradi-Rangers: jól áll az FTC

A Fradi hat fordulót követően már 14 ponttal áll az Európa-liga tabelláján. A folytatásban az a cél, hogy a csapat az első nyolc között zárjon, és így plusz mérkőzés nélkül biztosítsa helyét a nyolcaddöntőben. Az alapszakasz januárban két találkozóval ér véget: hazai pályán a Panathinaikosz, idegenben pedig a Nottingham vár a zöld-fehérekre.