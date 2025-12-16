Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lakástűz végzett egy férfival Horton: álmában csaptak fel a gyilkos lángok

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 10:35
Horttragédia
Egy cigaretta okozta a férfi halálát.

Ismét életet követelt egy lakástűz: ezúttal a Heves vármegyei Horton.

Lakástűzben vesztette életét egy idős férfi Horton
Lakástűzben vesztette életét egy idős férfi Horton. A család szerint az áldozat italozó életmódot folytatott

Egy idős férfi kapott füstmérgezést álmában. Rágyújtott egy cigarettára az ágyban vasárnap este, majd pedig elnyomta az álom: ez okozta a tragédiát. Amire felriadt, már égett a lakás, mindent sűrű füst borított. Noha a szomszédok értesítették a tűzoltókat, már ők sem tehettek semmit. Amire kiértek, a tűz már kialudt, csak a férfi holttestére bukkantak a házban. Ha lett volna a lakásban füstérzékelő, az megmenthette volna az áldozat életét.

A család a Tényeknek elárulta: az idős férfinak súlyos gondja volt az alkohollal. Sajnos ez is közrejátszhatott a halálában. A megégett ágy mellett üres sörösdobozok, röviditalos üvegek hevertek.

Videós beszámoló a horti tragédiáról:

 

