Lakástűz végzett egy férfival Horton: álmában csaptak fel a gyilkos lángok

Ismét életet követelt egy lakástűz: ezúttal a Heves vármegyei Horton.
Egy idős férfi kapott füstmérgezést álmában. Rágyújtott egy cigarettára az ágyban vasárnap este, majd pedig elnyomta az álom: ez okozta a tragédiát. Amire felriadt, már égett a lakás, mindent sűrű füst borított. Noha a szomszédok értesítették a tűzoltókat, már ők sem tehettek semmit. Amire kiértek, a tűz már kialudt, csak a férfi holttestére bukkantak a házban. Ha lett volna a lakásban füstérzékelő, az megmenthette volna az áldozat életét.
A család a Tényeknek elárulta: az idős férfinak súlyos gondja volt az alkohollal. Sajnos ez is közrejátszhatott a halálában. A megégett ágy mellett üres sörösdobozok, röviditalos üvegek hevertek.
