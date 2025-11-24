Lángok követelték egy nő életét egy sárvári lakástűzben

Meghalt egy nő egy sárvári épületben történt lakástűzben hétfőn - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.
Egy könnyűszerkezetes épületben keletkezett tűz. A tűzoltók kiérkezésekor az épületből füst áramlott, kis területen tüzet, a padláson izzást tapasztaltak. Az épületben egyedül lakó nő a tűzeset során életét vesztette - tudatta a helyettes szóvivő.
