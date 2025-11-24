Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lángok követelték egy nő életét egy sárvári lakástűzben

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 16:58
halálos áldozatSárvár
Mire a tűzoltók kiértek, már elöntötte a füst az épületet.

Meghalt egy nő egy sárvári épületben történt lakástűzben hétfőn - közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MTI-vel.

Emberi áldozatot követelt egy tűzeset Sárváron.
Emberi áldozatot követelt egy tűzeset Sárváron. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Dőlt kifelé a füst az épületből, mire a tűzoltók kiértek a helyszínre

Egy könnyűszerkezetes épületben keletkezett tűz. A tűzoltók kiérkezésekor az épületből füst áramlott, kis területen tüzet, a padláson izzást tapasztaltak. Az épületben egyedül lakó nő a tűzeset során életét vesztette - tudatta a helyettes szóvivő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu