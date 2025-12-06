Piszkos pelenka miatt verte halálra kisfiát a szörnyeteg mostohaapa

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Súlyos zúzódásokkal vitte be kisfiát a kórházba egy mostohaapa, majd sokkoló vallomást tett. A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt tartóztatta le a férfit, miután a kétéves gyermek belehalt sérüléseibe.

Egy bántalmazó mostohaapa beismerte, hogy halálra verte csecsemő mostohafiát, mert az összepiszkolta a pelenkáját.

A rendőrség gyilkosság vádjával vette őrizetbe a mostohaapát, aki halálra verte a fiát
A rendőrség gyilkosság vádjával vette őrizetbe a mostohaapát, aki halálra verte a fiát (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels 

Halálra verte kisfiát a mostohaapa: kézzel és papuccsal ütlegelte

A 23 éves Paulo Cesar da Silva Santos hétfőn rohant a sürgősségire a kétéves Henry Gabriellel. A kórházi személyzet szerint a kisfiú testén kiterjedt zúzódások voltak, így értesítették a rendőrséget, valamint a gyermekvédelmi hatóságokat is. A kis Henry nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.

A tragikus halálesetet követően az édesapa megdöbbentő vallomást tett a rendőrségen: a fiút tenyérrel és papuccsal ütötte, miután az összepiszkolta pelenkáját. A sokkoló eset a brazíliai Queimados városában történt. A mostohaapát letartóztatták a vallomása után gyilkosság vádjával. Később aggasztó részletekre derült fény, miszerint a férfi már a múltban is tanúsított agresszív viselkedést.

Henry édesapja, David dos Santos Barreto teljesen összetört a hír hallatán. Elárulta: fia több ütést is elszenvedett. Az orvosi jelentés több zúzódást, koponyaduzzanatot, mellkasi zúzódásokat, szúrt sebet a csuklón, egy kitört, vérző fogat és egy cipőtalp alakú nyomot írt le a combján.

A rendőrség szerint egyes tanúk azt állították, hogy a 23 éves mostohaapa korábban már bántalmazta a gyermeket, és időnként drogozott is. A családtagok elmondása szerint a kisgyermek az édesanyjával, Yasminnal és mostohaapjával élt. A tragédia reggelén Yasmin arra kérte Santost, hogy vigye el a fiút az anyja otthonába, ehelyett azonban két órával később már a kórházban kötöttek ki.

Julio da Silva Filho rendőrfőnök elárulta, hogy a gyermek rettegett a mostohaapjától.

A fiú nagymamája vallomásában azt mondta, hogy a kisfiú remegett és nyugtalanná vált a mostohaapja jelenlétében. Nehéz kapcsolat volt, és kiderült, hogy a gyereket rendszeresen bántalmazta. Ezt a szomszédok is megerősítették, akik hallották őt és a gyereket kiabálni, amikor ezek az incidensek történtek

- mondta, majd hozzátette: szerinte az anya nem volt tudatában annak, hogy Santos bántalmazza a gyermeket.

A rendőrség közölte, hogy a nyomozás az orvosszakértői eredmények megérkezéséig folytatódik - írta a Mirror.

 

