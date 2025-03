É. Imre nem fogadta el az ítéletet, váltig állítja: ő nem ölt meg senkit Fotó: Bors

– Nem fogadom ez az ítéletet, fellebbezek. Bűncselekmény hiányában továbbra is a felmentésemet kérem. Nem követtem el semmilyen gyilkosságot – tartott ki a tagadás mellett a férfi.

„Ő nem érdemli meg a szabadságot!”

Mácsik Zoltán felesége, Márti könnyekkel küszködve beszélt a tárgyalás után az ítéletről. Úgy érzi, végre valamennyire megkönnyebbülhet a családjával.

A legjobb ítélet, a legjobb indoklás és a legjobb döntés! Ezt nevezhetjük igazságszolgáltatásnak!

– kezdte Márti. – Úgy gondolom, hogy Zoli megkapta azt az elégtételt, amiért eddig harcoltunk. Meghatódtam, mert úgy érzem, nemcsak Zoliért és Vilmosért küzdöttünk, hanem azokért is, akik hasonló helyzetbe kerültek, azokért az áldozatokért, akiknek az életét egy hasonlóan kegyetlen ember vette el. Vagy mindent, vagy semmit. Ezt érdemelte, teljesen mindegy hogy hány éves. Ő nem érdemli meg, hogy szabad legyen. Nekünk az életünk megy tovább, ugyanolyan nem lesz Zoli nélkül, de legalább azoknak a kétségeknek egy része, amik eddig gyötörtek minket, most eltűnt. Gondolok itt arra, hogy ez egy igazságtétel Zoli számára. Sok minden nem fog változni, de talán ez az ítélet egy kis megnyugvást hozott az életünkbe. Remélem, egyszer előkerül Zoli holtteste vagy az, ami maradt belőle, hogy méltóképpen el tudjuk temetni. É. Imre sosem fogja vállalni a felelősségét, ha eddig nem beszélt, ezután sem fog, de most neki befellegzett...

Az ügy másodfokon folytatódik.