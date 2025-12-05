Rettenetes tragédiára ébredtünk, holttest fekszik a főúton

Halálos baleset történt december 5-én hajnalban Dorog közelében, 10-es főút 37-es kilométerénél. Egy kocsi elütötte az előtte biciklivel közlekedő férfit, aki a helyszínen életét vesztette.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy az elsődleges információk szerint a kerékpáros nem viselt láthatósági mellényt és a kerékpár világítással nem rendelkezett. Az Esztergomi Rendőrkapitányság vizsgálja a gázolás körülményeit.
Mint azt megírtuk, frontálisan ütközött két jármű szerda délután a 442-es főúton Szolnok külterületén, a balesetben egy ember meghalt.
