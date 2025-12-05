Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenetes tragédiára ébredtünk, holttest fekszik a főúton

kerékpáros
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 10:20
holttestDorog
A férfi a helyszínen meghalt. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
A szerző cikkei

Halálos baleset történt december 5-én hajnalban Dorog közelében, 10-es főút 37-es kilométerénél. Egy kocsi elütötte az előtte biciklivel közlekedő férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

Halálos baleset történt, a férfi életét nem lehetett megmenteni
Halálos baleset történt, a férfi életét nem lehetett megmenteni
Fotó: Gé

A halálos baleset részletei

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy az elsődleges információk szerint a kerékpáros nem viselt láthatósági mellényt és a kerékpár világítással nem rendelkezett. Az Esztergomi Rendőrkapitányság vizsgálja a gázolás körülményeit. 

Mint azt megírtuk, frontálisan ütközött két jármű szerda délután a 442-es főúton Szolnok külterületén, a balesetben egy ember meghalt.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu