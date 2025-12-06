Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragikus véletlen miatt gázolhatták halálra Misi bácsit: ez vezetett a nyugdíjas halálához

Több métert repült, így esélye sem volt a túlélésre annak a nyugdíjasnak, akit Újfehértón ütött el egy autós. A halálra gázolt férfi éppen kerékpározott, amikor egy sofőr elgázolta. Most kiderült, hogy banális véletlen lehetett a tragédia oka: a bicikliről menet közben eshetett le a lánc, így a nyugdíjas egyenesen az útra zuhant.

A szomorú, keddi, december 2-ai balesetről akkor a Bors is írt: a 67 éves P. Mihály éppen hazafelé ment biciklivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón, amikor egy arra járó autós halálra gázolta. Úgy tudni, hogy a bicikli először a kocsi alá gyűrődött, majd még be is akadt az autóba, amit a jármű aztán hosszú métereken keresztül vonszolt magával. Bár a mentők azonnal a helyszínre rohantak és mindent megtettek, hogy a nyugdíjast megmentsék, esélye sem volt: Misi bácsi a helyszínen meghalt. 

Sokkoló véletlen okozhatta a halálra gázolt Misi bácsi végzetét

A baleset körülményei már akkor igencsak rejtélyesek voltak, ugyanis kezdetben azt sem lehetett tudni, hogy az idős férfi állt, ült, esetleg feküdt-e az úton. A szemtanúk szerint ugyanis annyi bizonyos, hogy nem a kerékpáron ült, amikor a tragikus baleset történt. A baleset pillanatok alatt történt: bár az autó sofőrje az utolsó pillanatban megpróbálta kikerülni a Miska bácsit, már nem tudta elkerülni az ütközést, aminek olyan ereje volt, hogy a férfi több métert repült, a biciklijét pedig több tíz méterrel arrébb találták meg. 

A helyiek összetörtek, ugyanis nagyon sokan ismerték a sokszor arra tekerő Miskát, nem értették, hogy gyakori biciklisként hogyan eshetett meg a tragédia. Mint mondták: a férfi nem folytatott italozó életmódot: bár a kocsmába elnézett, maximum egy vagy két sört fogyasztott, nem itta le magát. Mint mondták, az út is ki volt világítva: a szakaszon, ahol a baleset történt, végig aktív a közvilágítás. 

Most kiderült, hogy banális véletlen okozta a végzetes tragédiát. Úgy tudni ugyanis, hogy Misi bácsi - ahogyan minden nap - nyugodtan kerekezett a házához, azonban tekerés közben leesett a lánc a kerékpárról. 

A férfi így először megbillent az irányíthatatlanná vált kerékpárral, majd biciklistől a földre zuhant - ebben a pillanatban érkezett meg mögötte az arra járó kocsi. Az sem kizárt, hogy az esés pontosan abban a pillanatban történt, amikor az autós odaért, így pedig lehetetlen volt elkerülni a balesetet. 

A rendőrség azonban továbbra is vizsgálja a körülményeket. 

 

 

