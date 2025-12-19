Megmozdult a föld: ismét hatalmas rengés rázta meg az országot

A Brit Geológiai Szolgálat (BGS) közlése szerint december 19-én, a kora reggeli órákban 2,5-ös erősségű földrengés rázta meg Silverdale partjait a Morecambe-öbölben, Lancashire megyében.

Földrengés rázta meg Angliát / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Földrengés történt Angliában

A földrengést a Morecambe-öböl környékén élő lakosok is érezték, akik gyors, éles rázkódásokról számoltak be, miközben a lakásukban lévő radiátorok és képek is megmozdultak.

A földrengés azután történt, hogy egy erősebb 3,3-as erősségű rengés rázta meg Lancashire egy hasonló területét a hónap elején. Az a rengés december 4-én történt, 23 óra 23 perckor a felszín alatt három kilométerrel. A Déli tavak és Lancashire egész területén, főképp az epicentrum húsz kilométeres körzetében, köztük Kendalban és Ulverstone-ban lehetett érezni.

A mostani esetet a közösségi médiában jelentették azok, akik a reggeli rengést észlelték: egyesek arra ébredtek fel, hogy remeg a föld.

Érezte még valaki a két kisebb földrengést?

- idézi a Mirror az egyik felhasználót, akinek a kérdésére válasz is érkezett:

Az egyik körülbelül 5,04-es, a másik pedig 5,08-as volt? Felébresztett, de mindenki más még alszik.

Ezt követőn mások is csatlakoztak:

Igen. Nem volt olyan hangos és nem okozott akkora rengést, de felébresztett, mialatt félig még aludtam... Egy is furcsa, de két alkalom két hét alatt?

- írta egy másik felhasználó.

Igen, egy hangos durranás ébresztett fel, és a hálószoba ablaka is rázkódott

- olvasható egy újabb hozzászólásban.