Megmozdult a föld: ismét hatalmas rengés rázta meg az országot

A Brit Geológiai Szolgálat (BGS) közlése szerint december 19-én, a kora reggeli órákban 2,5-ös erősségű földrengés rázta meg Silverdale partjait a Morecambe-öbölben, Lancashire megyében.
A földrengést a Morecambe-öböl környékén élő lakosok is érezték, akik gyors, éles rázkódásokról számoltak be, miközben a lakásukban lévő radiátorok és képek is megmozdultak.
A földrengés azután történt, hogy egy erősebb 3,3-as erősségű rengés rázta meg Lancashire egy hasonló területét a hónap elején. Az a rengés december 4-én történt, 23 óra 23 perckor a felszín alatt három kilométerrel. A Déli tavak és Lancashire egész területén, főképp az epicentrum húsz kilométeres körzetében, köztük Kendalban és Ulverstone-ban lehetett érezni.
A mostani esetet a közösségi médiában jelentették azok, akik a reggeli rengést észlelték: egyesek arra ébredtek fel, hogy remeg a föld.
Érezte még valaki a két kisebb földrengést?
- idézi a Mirror az egyik felhasználót, akinek a kérdésére válasz is érkezett:
Az egyik körülbelül 5,04-es, a másik pedig 5,08-as volt? Felébresztett, de mindenki más még alszik.
Ezt követőn mások is csatlakoztak:
Igen. Nem volt olyan hangos és nem okozott akkora rengést, de felébresztett, mialatt félig még aludtam... Egy is furcsa, de két alkalom két hét alatt?
- írta egy másik felhasználó.
Igen, egy hangos durranás ébresztett fel, és a hálószoba ablaka is rázkódott
- olvasható egy újabb hozzászólásban.
