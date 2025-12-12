Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fogolyszökés miatt indult eljárás, javítóintézetből szökött meg a debreceni fiú

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 12:10
Korábban rablás miatt tartóztatták le, egy vizsgálatot követően szökött el. Most fogolyszökéssel vádolják.

Fogolyszökés miatt indult eljárás egy 17 éves fiú ellen. A fiatalt korábban rablás miatt tartóztatták le, aki egy vizsgálat után szökött meg a rendőröktől.

A fiatalkorút fogolyszökés miatt állítják bíróság elé.
Fogolyszökés miatt kell bíróság elé állnia

Fogolyszökés miatt indult eljárás egy rablás miatt letartóztatott fiú ellen, aki megszökött a debreceni javítóintézetből - tájékoztatta a hajdú-bihari főügyészség pénteken az MTI-t. Közlésük szerint a letartóztatásban lévő 17 éves gyanúsított ellen rablás bűntette miatt folyik nyomozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében.

A megalapozott gyanú szerint december 10-én kora délután a letartóztatott fiatalkorút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a debreceni javítóintézetbe, amelynek kapuja előtt kiszállt az autóból, kihúzta kezét a bilincsből és elfutott. A fiút hat óra múltán lakóhelyén, egy szabolcs-szatmár-beregi településen elfogták és a debreceni javítóintézetbe visszaszállították.

Az eset kapcsán a fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a debreceni rendőrkapitányságon, az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét parancsnokuk vizsgálja. A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben - írta a főügyészség - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
