Fogolyszökés miatt indult eljárás, javítóintézetből szökött meg a debreceni fiú

Fogolyszökés miatt indult eljárás egy 17 éves fiú ellen. A fiatalt korábban rablás miatt tartóztatták le, aki egy vizsgálat után szökött meg a rendőröktől.

A fiatalkorút fogolyszökés miatt állítják bíróság elé. = Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Fogolyszökés miatt kell bíróság elé állnia

Fogolyszökés miatt indult eljárás egy rablás miatt letartóztatott fiú ellen, aki megszökött a debreceni javítóintézetből - tájékoztatta a hajdú-bihari főügyészség pénteken az MTI-t. Közlésük szerint a letartóztatásban lévő 17 éves gyanúsított ellen rablás bűntette miatt folyik nyomozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében.

A megalapozott gyanú szerint december 10-én kora délután a letartóztatott fiatalkorút orvosi vizsgálatról szállította vissza két rendőr a debreceni javítóintézetbe, amelynek kapuja előtt kiszállt az autóból, kihúzta kezét a bilincsből és elfutott. A fiút hat óra múltán lakóhelyén, egy szabolcs-szatmár-beregi településen elfogták és a debreceni javítóintézetbe visszaszállították.

Az eset kapcsán a fiú ellen fogolyszökés miatt indult nyomozás a debreceni rendőrkapitányságon, az őt kísérő hivatalos személyek eljárásának jogszerűségét parancsnokuk vizsgálja. A fogolyszökés miatti nyomozás irányítását ellátó Debreceni Járási Ügyészség a gyorsított bírósági eljárás feltételeit mérlegeli az ügyben - írta a főügyészség - írja az MTI.