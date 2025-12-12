Hova lettél, Kata? Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség

Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség: a 16 éves lány jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. K. Kata Ingrid egy gyermekotthonból tűnt el még november 8-án, azóta nincs hír a hollétéről.
K. Kata Ingrid eltűnését november 8-án a Hőgyészi Gyermekotthon jelentette be, miután a szekszárdi gyermekotthonból engedély nélkül, ismeretlen helyre távozott.
A rendőrség az alábbi személyleírást tette közzé:
K. Kata Ingrid 152 cm magas, nagyon vékony testalkatú, barna félhosszú hajú, kék szemű. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A Tamási Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, vagy a 107-es, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Az eltűnt lány fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
