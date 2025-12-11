Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hajtóvadászat indult tolvajok után: a Louvre után most egy brit múzeum védelme sült fel

Louvre múzeum
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 14:35
múzeumrablás
Beázott épület, ellopott műtárgyak. Hajtóvadászat indult a tolvajok után, akik a Louvre kirablásából inspirálódhattak.
CJA
A szerző cikkei

A Louvre múzeum kirablása után újabb múzeum vált bűncselekmény célpontjává. Egy brit intézményből vittek el több mint 600 különböző tárgyat: a rendőrség ezúttal is hajtóvadászatot indított az elkövetők után.

A Louvre múzeum kirablása után most egy bristoli múzeum került bűnözők célkeresztjébe
A Louvre kirablása után most egy bristoli múzeum került bűnözők célkeresztjébe
Fotó: Only France via AFP / AFP

A párizsi Louvre-t októberben rabolták ki, akkor több értékes műtárgyat, köztük egy felbecsülhetetlen koronát is elloptak. A világ leglátogatottabb múzeumába fényes nappal törte be egy csoport, de miután sikeresen távoztak nyolc kiállított műtárggyal, a rendőrség elfogta őket. Nem sokkal ezután a múzeum újabb problémákkal szembesült: egy csőtörés miatt beázott az épület, amelynek következtében 300–400 darab, 19. századi könyv rongálódott meg - erről a múzeum szóvivője számolt be.

A Louvre után újabb gyűjteményt rámoltak ki

A múzeumokat sújtó balszerencse azonban nem ért véget. Tegnap a bristoli múzeumot is kirabolták, ahonnan a Brit Birodalmi és Nemzetközösségi Gyűjtemény értékes műtárgyait vitték el. Négy ismeretlen férfi hatolt be az épületbe, őket jelenleg az Avoni és Somerset-i Rendőrség nyomozói keresik.

Dan Burgan nyomozótiszt, az ügy vezetője elmondta: 

Számos, jelentős kulturális értéket képviselő tárgy ellopása hatalmas veszteséget okoz a városnak.

Hozzátette, hogy a műtárgyak többsége adomány volt, és a brit történelem értékes részét képezik.

A nyomozók átvizsgáltak minden rendelkezésre álló kamerafelvételt, és szakértői vizsgálatokat is végeznek annak érdekében, hogy minél hamarabb azonosítsák és elfogják a tetteseket - írja a Metro.

 

