Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos rendőri intézkedés: autóbaleset után lelőtték a fegyveres férfit

fegyveres támadó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 15:20
lövöldözésrendőrség
A rendőrség jelenleg vizsgálja az esetet. Lelőtték a fegyveres férfit.

Vizsgálat indult egy halálos rendőri intézkedés ügyében Angliában, miután egy férfit lelőttek fegyveres rendőrök egy közúti baleset közelében Norfolk megyében. A rendőrség megerősítette, hogy az eset után saját hatáskörben bejelentést tettek a Független Rendőri Magatartási Hivatalnál.

Fegyveres
A fegyveres férfit ismeretlen körülmények között lőtték le Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

A fegyveres férfi életét vesztette

A Norfolk megyei rendőrség közlése szerint az egyenruhásokat vasárnap este 20:25 körül riasztották a thetfordi London Roadra, ahol bejelentések érkeztek egy két jármű részvételével történt közlekedési balesetről. A helyszínre érkező járőrök információi szerint az egyik jármű sofőrje elhagyta a baleset helyszínét, miközben egy – kézifegyvernek leírt – tárgy volt nála. 

A rendőrség fegyveres egységei rövid időn belül megjelentek a környéken, és a férfit a baleset helyszínétől nem messze lelőtték. A mentőszolgálat minden erőfeszítése ellenére az áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították. 

Az eset miatt az A11-es főút mindkét irányban lezárásra került a Thetford Ranges körforgalom és a Brandon Road körforgalom között. A lezárás órákon át tartott, az arra közlekedőket terelőutakra irányították. 

David Buckley rendőrfőkapitány-helyettes közleményében hangsúlyozta: tisztában vannak vele, hogy az eset aggodalmat kelthet a helyi közösségben. Elmondása szerint a fegyveres rendőrök évente számos, lőfegyverrel kapcsolatos riasztáshoz vonulnak ki, ugyanakkor rendkívül ritka, hogy szolgálat közben fegyvert kelljen használniuk. 

A rendőrség teljes körű és független vizsgálatot indított az ügyben, amelynek keretében átadják a testkamerás felvételeket, valamint a segélyhívásokról készült hanganyagokat is. A hatóságok közölték: jelenleg nem keresnek más személyt az esettel összefüggésben - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu