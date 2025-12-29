Halálos rendőri intézkedés: autóbaleset után lelőtték a fegyveres férfit

Vizsgálat indult egy halálos rendőri intézkedés ügyében Angliában, miután egy férfit lelőttek fegyveres rendőrök egy közúti baleset közelében Norfolk megyében. A rendőrség megerősítette, hogy az eset után saját hatáskörben bejelentést tettek a Független Rendőri Magatartási Hivatalnál.

A fegyveres férfit ismeretlen körülmények között lőtték le Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A fegyveres férfi életét vesztette

A Norfolk megyei rendőrség közlése szerint az egyenruhásokat vasárnap este 20:25 körül riasztották a thetfordi London Roadra, ahol bejelentések érkeztek egy két jármű részvételével történt közlekedési balesetről. A helyszínre érkező járőrök információi szerint az egyik jármű sofőrje elhagyta a baleset helyszínét, miközben egy – kézifegyvernek leírt – tárgy volt nála.

A rendőrség fegyveres egységei rövid időn belül megjelentek a környéken, és a férfit a baleset helyszínétől nem messze lelőtték. A mentőszolgálat minden erőfeszítése ellenére az áldozatot a helyszínen halottnak nyilvánították.

Az eset miatt az A11-es főút mindkét irányban lezárásra került a Thetford Ranges körforgalom és a Brandon Road körforgalom között. A lezárás órákon át tartott, az arra közlekedőket terelőutakra irányították.

David Buckley rendőrfőkapitány-helyettes közleményében hangsúlyozta: tisztában vannak vele, hogy az eset aggodalmat kelthet a helyi közösségben. Elmondása szerint a fegyveres rendőrök évente számos, lőfegyverrel kapcsolatos riasztáshoz vonulnak ki, ugyanakkor rendkívül ritka, hogy szolgálat közben fegyvert kelljen használniuk.

A rendőrség teljes körű és független vizsgálatot indított az ügyben, amelynek keretében átadják a testkamerás felvételeket, valamint a segélyhívásokról készült hanganyagokat is. A hatóságok közölték: jelenleg nem keresnek más személyt az esettel összefüggésben - írja a Mirror.