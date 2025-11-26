"Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél" – zokogta az aszódi baleset áldozatának édesanyja

Hatalmas tragédia történt 2025. november 24-én, 12:55-kor Aszódon. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél egy Mercedes-Benz C200 karambolozott egy 63 éves aszódi férfi személyautójával. Az ütközés olyan óriási erejű volt, hogy a vétlen autóban utazó Bogi az életét vesztette, és a – feltehetően drogosan – száguldozó férfi Mercedesét az út túloldalán egy villanyoszlop állította meg. Az ámokfutó a baleset után kiszállt a roncsból, és elmenekült az aszódi baleset helyszínéről, ahol két súlyosan megsérült utasát is hátrahagyta. Az ütközést követően a mellékutcából kiforduló 63 éves férfi autója többször megpördült, és az út menti árokban állt meg. A férfi lánya, Bogi is az autóban utazott, ő a helyszínen életét vesztette.
A város családi házas részén két nappal a tragédia után is a balesetben részvevő autók maradványai emlékeztetik az arrajárókat a tragédiára. Mindenki hallott a szörnyű balesetről, de senki nem akar beszélni róla. A csengő hangjára sem jönnek ki az emberek az utcára. Akivel beszélni tudunk, ők sem szeretnének névvel, arccal nyilatkozni. A helyiek szeretnék inkább elfelejteni a történteket és bele sem mernek gondolni abba, mit érezhet az az édesapa, aki mellett meghalt a lánya, az az édesanya, aki egy felelőtlen, drogos ámokfutó miatt elveszítette a gyermekét.
A család alig néhány háznyira lakik a baleset helyszínétől. Az apa és lánya már csaknem hazaért, amikor letarolta autójukat a Mercedes. Csöngetésünkre Bogi édesanya jött ki, de csak annyit tudott mondani, hogy nem szeretne beszélni a történtekről.
Hosszú, egyenes útszakasz vezet be a városba. Ezen érkezett óriási sebességgel a feltehetően drog hatása alatt álló sofőr. Messziről kellett volna látnia a kikanyarodó autót, azonban nem észlelte, és így megtörtént a végzetes ütközés. A baleset helyszínéhez közel lakó Piroska soha nem fogja elfelejteni, amit akkor látott.
Ebéd közben hallottam meg a hatalmas durranást. Nagyon megijedtem, mert először azt hittem, hogy a gáz robbant fel. Kisiettem az utcára. Ami ott fogadott, az borzasztó volt! Roncsok hevertek mindenütt. Kis idő elteltével megérkeztek a mentők és a tűzoltók is, és addigra a fiatal lány édesanyja is a helyszínen volt. Nagyon zokogott és a lányát szólongatta: Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél!
– emlékszik vissza a tragikus napra.
A balesetet okozó 30 éves férfi elmenekült a helyszínről. Jogosítványa nem volt és felmerült a gyanú, hogy kábítószer hatása alatt állhatott az ütközéskor. A felelőtlen száguldozó még a terhes feleségét is a roncsban hagyta.
A Mercedest vezető férfi jóval a megengedett sebességhatárt átlépve közlekedett, amikor a 63 éves férfi elé kanyarodott. A helyiek szerint nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. Gyakran állt drog hatása alatt és több helyre is betört. Több eljárás is indult ellene már korábban, sőt fogolyszökés miatt is körözték.
A Mercedest vezető 30 éves D. Sándor ellen hajtóvadászatot indított a hatóság. A Gödöllői Rendőrkapitányság halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt folytat eljárást, és országos körözést adott ki a balesetet okozó férfi ellen, aki egy nappal a baleset után rendőrkézre is került.
