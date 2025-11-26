"Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél" – zokogta az aszódi baleset áldozatának édesanyja

Hatalmas tragédia történt 2025. november 24-én, 12:55-kor Aszódon. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél egy Mercedes-Benz C200 karambolozott egy 63 éves aszódi férfi személyautójával. Az ütközés olyan óriási erejű volt, hogy a vétlen autóban utazó Bogi az életét vesztette, és a – feltehetően drogosan – száguldozó férfi Mercedesét az út túloldalán egy villanyoszlop állította meg. Az ámokfutó a baleset után kiszállt a roncsból, és elmenekült az aszódi baleset helyszínéről, ahol két súlyosan megsérült utasát is hátrahagyta. Az ütközést követően a mellékutcából kiforduló 63 éves férfi autója többször megpördült, és az út menti árokban állt meg. A férfi lánya, Bogi is az autóban utazott, ő a helyszínen életét vesztette.

Bogi fotója és mécsesek emlékeztetik az arra járókat az aszódi baleset áldozatára

Fotó: Bors

"Bogikám, itt vagyok veled..."

A város családi házas részén két nappal a tragédia után is a balesetben részvevő autók maradványai emlékeztetik az arrajárókat a tragédiára. Mindenki hallott a szörnyű balesetről, de senki nem akar beszélni róla. A csengő hangjára sem jönnek ki az emberek az utcára. Akivel beszélni tudunk, ők sem szeretnének névvel, arccal nyilatkozni. A helyiek szeretnék inkább elfelejteni a történteket és bele sem mernek gondolni abba, mit érezhet az az édesapa, aki mellett meghalt a lánya, az az édesanya, aki egy felelőtlen, drogos ámokfutó miatt elveszítette a gyermekét.

A család alig néhány háznyira lakik a baleset helyszínétől. Az apa és lánya már csaknem hazaért, amikor letarolta autójukat a Mercedes. Csöngetésünkre Bogi édesanya jött ki, de csak annyit tudott mondani, hogy nem szeretne beszélni a történtekről.

Hosszú, egyenes útszakasz vezet be a városba. Ezen érkezett óriási sebességgel a feltehetően drog hatása alatt álló sofőr. Messziről kellett volna látnia a kikanyarodó autót, azonban nem észlelte, és így megtörtént a végzetes ütközés. A baleset helyszínéhez közel lakó Piroska soha nem fogja elfelejteni, amit akkor látott.

Ebéd közben hallottam meg a hatalmas durranást. Nagyon megijedtem, mert először azt hittem, hogy a gáz robbant fel. Kisiettem az utcára. Ami ott fogadott, az borzasztó volt! Roncsok hevertek mindenütt. Kis idő elteltével megérkeztek a mentők és a tűzoltók is, és addigra a fiatal lány édesanyja is a helyszínen volt. Nagyon zokogott és a lányát szólongatta: Bogikám, itt vagyok veled, ébredjél!

– emlékszik vissza a tragikus napra.