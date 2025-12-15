Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„A legrosszabbtól tartottunk” – négy hónap után tért haza a Budapesten eltűnt kamaszlány: megtudtuk, hol volt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 20:00
Hónapokon át nem adott magáról életjelet egy Budapestről eltűnt 16 éves lány. A családja már attól félt, hogy fogva tartják. Nemrég azonban egy váratlan fordulat következett be.

Négy hónapon át tartotta rettegésben az eltűnt lányt egy exbarátja. A 16 éves lánynak az eltűnéséről a Metropol korábban már beszámolt, hiszen szeptember elején veszett nyoma Budapesten. 

Az eltűnt R. Csilla
A hozzátartozók sem telefonon, sem a közösségi médiában nem tudták elérni R. Csillát  Fotó: Police.hu

 

Hónapokig nem adott életjelet az eltűnt lány 

A nevelőapja, Krisztián lapunknak úgy fogalmazott: egy idő után már a legrosszabb forgatókönyvekkel is számolt. 

Azt éreztem, hogy teljesen tehetetlen vagyok. Felmerült bennem, hogy talán fogva tartják, vagy már nincs is életben, végül félig igazam lett.

 – mondta a férfi, akinek elmondása szerint Csilla eltűnése után még semmilyen biztos információ nem állt rendelkezésükre. A telefonja ki volt kapcsolva, minden online felületen elnémult, az ismerősei sem tudtak róla semmit. 

A bizonytalanság végül hónapokon át tartott, a család számára pedig egyre kilátástalanabbá vált a helyzet. Krisztián korábban megkeresésünkre elmondta, hogy napok óta alig alszik, és nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hová tűnhetett a nevelt lánya, akivel korábban napi kapcsolatban volt. 

Jöjjön haza, várjuk sok szeretettel, nagyon szeretjük

 – üzente a lánynak a Metropolon keresztül.

A remény azonban sohasem veszett el, míg egy váratlan üzenet meg nem érkezett. Ebben az üzenetben Csilla jelentkezett a családjánál, hogy Budapesten tartózkodik. Krisztiánék azonnal útnak indultak érte.  Ezután még kiderült az is, hogy a lány az eltűnésének ideje alatt azért nem tudta felvenni a kapcsolatot a családjával, mert elvették a telefonját

Mint kiderült, bántalmazták az eltűnt lányt. Csilla elmondása alapján mindennek a hátterében egy korábbi, bántalmazó exbarátja állt. Állítása szerint az akarata ellenére tartotta fogva. Végül azonban sikerült megszöknie. 

Örülünk, hogy hazatért, épségben, egészségben. Szerencsére a körülményekhez képest jól van 

– mondta Krisztián lapunknak, aki szerint most a legfontosabb számukra, hogy végre megnyugodhatnak. 

Az eltűnt lány már otthon tartózkodik  Fotó: beküldött

A családja most abban bízik, hogy Csilla maga mögött tudja hagyni a történteket. 

