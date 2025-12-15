„A legrosszabbtól tartottunk” – négy hónap után tért haza a Budapesten eltűnt kamaszlány: megtudtuk, hol volt

Négy hónapon át tartotta rettegésben az eltűnt lányt egy exbarátja. A 16 éves lánynak az eltűnéséről a Metropol korábban már beszámolt, hiszen szeptember elején veszett nyoma Budapesten.
A nevelőapja, Krisztián lapunknak úgy fogalmazott: egy idő után már a legrosszabb forgatókönyvekkel is számolt.
Azt éreztem, hogy teljesen tehetetlen vagyok. Felmerült bennem, hogy talán fogva tartják, vagy már nincs is életben, végül félig igazam lett.
– mondta a férfi, akinek elmondása szerint Csilla eltűnése után még semmilyen biztos információ nem állt rendelkezésükre. A telefonja ki volt kapcsolva, minden online felületen elnémult, az ismerősei sem tudtak róla semmit.
A bizonytalanság végül hónapokon át tartott, a család számára pedig egyre kilátástalanabbá vált a helyzet. Krisztián korábban megkeresésünkre elmondta, hogy napok óta alig alszik, és nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hová tűnhetett a nevelt lánya, akivel korábban napi kapcsolatban volt.
Jöjjön haza, várjuk sok szeretettel, nagyon szeretjük
– üzente a lánynak a Metropolon keresztül.
A remény azonban sohasem veszett el, míg egy váratlan üzenet meg nem érkezett. Ebben az üzenetben Csilla jelentkezett a családjánál, hogy Budapesten tartózkodik. Krisztiánék azonnal útnak indultak érte. Ezután még kiderült az is, hogy a lány az eltűnésének ideje alatt azért nem tudta felvenni a kapcsolatot a családjával, mert elvették a telefonját.
Mint kiderült, bántalmazták az eltűnt lányt. Csilla elmondása alapján mindennek a hátterében egy korábbi, bántalmazó exbarátja állt. Állítása szerint az akarata ellenére tartotta fogva. Végül azonban sikerült megszöknie.
Örülünk, hogy hazatért, épségben, egészségben. Szerencsére a körülményekhez képest jól van
– mondta Krisztián lapunknak, aki szerint most a legfontosabb számukra, hogy végre megnyugodhatnak.
A családja most abban bízik, hogy Csilla maga mögött tudja hagyni a történteket.
