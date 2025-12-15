„A legrosszabbtól tartottunk” – négy hónap után tért haza a Budapesten eltűnt kamaszlány: megtudtuk, hol volt

Négy hónapon át tartotta rettegésben az eltűnt lányt egy exbarátja. A 16 éves lánynak az eltűnéséről a Metropol korábban már beszámolt, hiszen szeptember elején veszett nyoma Budapesten.

A hozzátartozók sem telefonon, sem a közösségi médiában nem tudták elérni R. Csillát Fotó: Police.hu

Hónapokig nem adott életjelet az eltűnt lány

A nevelőapja, Krisztián lapunknak úgy fogalmazott: egy idő után már a legrosszabb forgatókönyvekkel is számolt.

Azt éreztem, hogy teljesen tehetetlen vagyok. Felmerült bennem, hogy talán fogva tartják, vagy már nincs is életben, végül félig igazam lett.

– mondta a férfi, akinek elmondása szerint Csilla eltűnése után még semmilyen biztos információ nem állt rendelkezésükre. A telefonja ki volt kapcsolva, minden online felületen elnémult, az ismerősei sem tudtak róla semmit.

A bizonytalanság végül hónapokon át tartott, a család számára pedig egyre kilátástalanabbá vált a helyzet. Krisztián korábban megkeresésünkre elmondta, hogy napok óta alig alszik, és nem tud másra gondolni, csak arra, hogy hová tűnhetett a nevelt lánya, akivel korábban napi kapcsolatban volt.

Jöjjön haza, várjuk sok szeretettel, nagyon szeretjük

– üzente a lánynak a Metropolon keresztül.

A remény azonban sohasem veszett el, míg egy váratlan üzenet meg nem érkezett. Ebben az üzenetben Csilla jelentkezett a családjánál, hogy Budapesten tartózkodik. Krisztiánék azonnal útnak indultak érte. Ezután még kiderült az is, hogy a lány az eltűnésének ideje alatt azért nem tudta felvenni a kapcsolatot a családjával, mert elvették a telefonját.