Osztrák férfit keres a magyar rendőrség: Stefan a kutyájával együtt tűnt el

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 13:35
A 66 éves férfi napok óta nem adott magáról életjelet. Ez minden, amit tudunk az eltűnt osztrák férfiról.
Eltűnt osztrák férfi miatt aggódik a hatóság, a 66 éves L. Stefan felkutatásán jelenleg is dolgozik a rendőrség. 

Eltűnt osztrák férfit keres a rendőrség
A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság a 08040-157/143/2025. körözési számon folytat eljárást a férfi eltűnésének ügyében.

Ezt tudjuk az eltűnt osztrák férfiról

Stefan 2025. december 5-én este 11 óra körül egy barna színű Citroën Picasso gépkocsival távozott mosonmagyaróvári tartózkodási helyéről. Amióta elindult a Cseresznye utcából, nem adott életjelet magáról, és azóta sem tért vissza. Vele volt állandó társa, Szindi nevű kutyája is.

L. Stefan 170–180 cm magas, közepes testalkatú, haja rövid. Eltűnésekor kék farmernadrágot, szürke pulóvert és khaki színű sportcipőt viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.

A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság kéri, hogy aki információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es telefonszámon. Elérhető továbbá a Telefontanú 06-80-555-111, valamint a 112 központi segélyhívó is.

 

