Tragédia: holtan találták rá az eltűnt 20 éves férfire

Tragikus fordulatot vett annak a fiatal férfinak a keresése, aki karácsony napján tűnt el. A rendőrség közlése szerint holttestet találtak az eltűntként keresett, 20 éves Oliver Davey ügyében.

Az eltűnt férfi holtteste három nap után került elő

A Cumbria Police tájékoztatása szerint a holttestet vasárnap, december 28-án nem sokkal 13:45 előtt fedezték fel a barrow-i Holker Street környékén. A hatóságok megerősítették, hogy bár a hivatalos azonosítás még nem történt meg, Oliver Davey családját értesítették a felfedezésről. Oliver Davey-t december 25-én jelentették eltűntként Barrow városából, ami után kiterjedt keresés indult a fiatal férfi felkutatására.

A rendőrség korábbi felhívásában részletes személyleírást is közzétett. Eszerint Oliver utoljára királykék színű North Face polárfelsőt, fekete LUKE melegítőnadrágot, fekete Armani pólót és fekete Nike Air Max 95 cipőt viselt. A fiatal férfi körülbelül 190 centiméter magas volt, vékony testalkatú, sötétbarna hajú - írja a Mirror.

A Cumbria Police szóvivője közleményében így fogalmazott: