Borzalmas tragédia: karácsonyi háztűzben meghalt egy 13 éves lány – édesanyját és testvérét kórházban ápolják

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 14:55
A közösség gyászol. A lány meghalt.

Tragédia rázta meg az angliai Kent megyét a karácsonyi időszakban: egy 13 éves lány életét vesztette, miután tűz ütött ki családi otthonukban Hamstreet településen, Ashford közelében. A tűzeset vasárnap, december 28-án, a kora délutáni órákban történt.

Kislány
Nem tudták kimenteni a tűzből a lányt Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A lány a tűz áldozata lett

Az áldozat Lily Kennedy volt, akit családtagjai és ismerősei gyászolnak. Hozzátartozói „hercegnőként” emlékeznek rá, aki mindig mosolygós és életvidám volt. A lángok gyorsan elborították a félig ikerházként épült ingatlant, miközben szomszédok megpróbáltak bejutni az épületbe, ám a tűz ereje miatt vissza kellett vonulniuk. 

A tűzoltóság közlése szerint egy rendkívül intenzív tűzzel szembesültek, amikor nem sokkal 12 óra 10 perc után a helyszínre érkeztek. Összesen hat tűzoltóautót és egy magasból mentő járművet vetettek be az oltás során. A hatóságok megerősítették, hogy a helyszínen egy gyermek életét vesztette, egy másik gyermeket pedig kórházba szállítottak. A lány édesanyja szintén kórházi ellátásra szorult. Állapotukról további részleteket egyelőre nem közöltek.

Ann Millington, a Kent Fire and Rescue Service vezérigazgatója részvétét fejezte ki az érintetteknek, hangsúlyozva, hogy a történtek különösen megrázóak a helyi közösség számára. Tájékoztatása szerint a lakosok számára segítőpontot hoztak létre a Hamstreet Village Hallban. 

A tűzeset okát jelenleg is vizsgálják. A helyszínen még a tragédiát követően is dolgoztak a tűzoltók az utómunkálatokon, a rendőrség pedig lezárta az érintett útszakaszt az oltás idejére. A család támogatására egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak, amelyen keresztül a hozzátartozók és barátok Lily méltó búcsúztatásához kérnek segítséget - írja a Daily Star.

 

