"A férjem tönkretette a karácsonyomat egyetlen tettével, ami megalázott"

A legtöbb ember szeretteivel tölti a karácsonyt, ami egyeseknél így a béke és szertetett ünnepéből, a stressz és viták sorozatává változik. Egy édesanya is ebben a helyzetben találta magát, aki munka és gyerekek mellett készült ajándékokkal és programokkal az ünnepre, azonban férje tette teljesen összetörte egy pillanat alatt.

Teljesen tönkretette a nő karácsonyát férje (Képünk illusztráció) Fotó: Bokishans / Shutterstock

Döbbenten állt a fa előtt a nő, mikor szembesült azzal, hogy férje nem gondolt rá

A nő Redditen számolt be arról, hogy a karácsonyt teljesen tönkretette a saját családja, és annyira megalázva érzi magát, hogy a való életben senkinek sem meri elmondani, mi történt. Bár mindent megtett azért, hogy a férjének és a gyermekeinek fantasztikus ünnepük legyen, egyetlen dolog, amit a férje tett, vagy mondhatni inkább nem tett meg, teljesen összetörte.

Az édesanya elárulta, hogy 15 éve házas, és három gyermekük van, akik 11, 6 és 1 évesek. Mind ő, mind a férje teljes munkaidőben dolgozik, hasonló munkaidővel és fizetéssel, de a legkisebb gyermekről szinte mindig ő gondoskodik. Bár mindkettejük élete zsúfolt, a háromgyermekes édesanya emellett megszervezte a karácsonyi ajándékokat a gyerekeiknek, a saját családjának és a férje családjának is.

A karácsony napjának közeledtével izgatottan várta mivel készül a férje, de teljesen döbbenten állt a fa előtt, mikor rájött, hogy egyik ajándék sem várja őt.

Még a kaotikusan zsúfolt életem mellett is megvettem a karácsonyi ajándékokat a kis családunknak, a tágabb családomnak, az ő tágabb családjának, a barátoknak és a tanároknak. Ez körülbelül 20 ember, és semmilyen segítséget nem kaptam tőle. Mindent be is csomagoltam. Én szerveztem meg az összes ünnepi programot a gyerekeknek. Én voltam a Mikulás a gyerekeinknek. Megterveztem egy téli utazást a családunk számára, minden foglalással és szervezéssel együtt. Decemberben én vittem a teljes mentális terhet... Egyetlen ajándék sem várt rám a fa alatt

- fakadt ki posztjában.

Az édesanya szerint a férje egyáltalán nem gondolt rá, és egyetlen ajándékot sem vett neki karácsonyra. Még egy képeslapot sem kapott, ami szerinte egyértelműen bizonyítja, hogy a házastársa semmilyen erőfeszítést nem tett.

Semmi sem teszi ezt jobbá. Egyáltalán nem gondolt rám. Nem volt kávézós ajándékkártya, még egy ajakápoló sem a zoknimban, szó szerint egy percet sem szánt rám. Egyet sem. Szégyellem elmondani bárkinek. Az elmúlt hónapban 999 órát töltöttem azzal, hogy varázslatossá tegyem mindenkinek a karácsonyt, őt pedig nem érdekelte.

Szerencsére többen is a nő segítségére siettek a hozzászólásokban. Az első tanácsok között szerepelt az, hogy hagyjon fel férje ajándékozásával, ha az továbbra sem hajlandó elismerni az erőfeszítéseit az ünnepek idején.

Hagyd abba az ajándékozást a családja felé. Vegyél vissza abból, amit érte teszel. Csökkentsd az érzelmi terhet. A lehető legnyugodtabban magyarázd el neki, hogy elvársz egy kis figyelmességet, és hogy a jövőben nem fogod helyette elvégezni a dolgokat

- írta az egyik felhasználó.